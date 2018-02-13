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Министр анонсировал подорожание фиксированной связи

14.02.2018 11:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Министерство связи предложит довести до уровня возмещения тарифы на фиксированную связь. Об этом рассказал министр связи и информатизации Сергей Попков в интервью БЕЛТА.

Министр анонсировал подорожание фиксированной связи
Фото: Reuters

По словам министра, вопросы повышения тарифов сейчас в стадии рассмотрения. Решение будет приниматься совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

«До уровня возмещения мы будем предлагать довести регулируемые тарифы, в первую очередь, на фиксированную связь и почтовые отправления», — сказал Сергей Попков. Он отметил, что рост тарифов не должен превысить темпов инфляции.

При этом еще есть резервы для снижения стоимости межсетевых звонков, считает высокопоставленный чиновник.

Напомним, в последний раз проводная телефонная связь дорожала в марте 2017 года. Теперь звонок на номер мобильного оператора со стационарного телефона для физлица днем теперь стоит 6,1 копейки за минуту (+8,9%), а международный звонок в Россию или Украину — 39,25 копейки (+9%).

 
 
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Министерство связи предложит довести до уровня возмещения тарифы на фиксированную связь. Об этом рассказал министр связи и информатизации Сергей Попков...

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