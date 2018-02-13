ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У американского суперавианосца за 13 миллиардов долларов отказывают ключевые системы

14.02.2018 12:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Критические важные системы необходимые для выполнения боевых задач американского суперавианосца USS Gerald R. Ford до сих не работают или недостаточно надежны, сообщает Business Insider.

У американского суперавианосца за 13 миллиардов долларов отказывают ключевые системы
Фото: wikimedia.org

Об этом изданию сообщил советник министра обороны США, возглавляющий Центр войсковых эксплуатационных испытаний и оценки новой техники (организацию, которая проводит независимую комплексную техническую оценку для американских ВМС).

Речь идет о новых разработках: электромагнитной катапульте, радаре, дополнительном тормозящем устройстве (Advanced Arresting Gear, AAG — аналог аэрофинишера, созданный специально для USS Gerald R. Ford) и оружейных лифтах.

Наибольшую головную боль разработчикам приносит электромагнитная катапульта. Устройство ненадежно, к тому же при запуске самолетов создает чрезмерную нагрузку на крыло для истребителя-бомбардировщика Boeing F / A-18 °F Super Hornet и самолета РЭБ EA-18G Growler.

Также конструкция электромагнитной катапульты настолько сложна, что починить поломку экипаж авианосца не в состоянии.

 
 
Ссылка на источник 154
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Критические важные системы необходимые для выполнения боевых задач американского суперавианосца USS Gerald R. Ford до сих не работают или недостаточно надежны,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Министр анонсировал подорожание фиксированной связи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика