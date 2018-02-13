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У американского суперавианосца за 13 миллиардов долларов отказывают ключевые системы
14.02.2018 12:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Критические важные системы необходимые для выполнения боевых задач американского суперавианосца USS Gerald R. Ford до сих не работают или недостаточно надежны,
Об этом изданию сообщил советник министра обороны США, возглавляющий Центр войсковых эксплуатационных испытаний и оценки новой техники (организацию, которая проводит независимую комплексную техническую оценку для американских ВМС).
Речь идет о новых разработках: электромагнитной катапульте, радаре, дополнительном тормозящем устройстве (Advanced Arresting Gear, AAG — аналог аэрофинишера, созданный специально для USS Gerald R. Ford) и оружейных лифтах.
Наибольшую головную боль разработчикам приносит электромагнитная катапульта. Устройство ненадежно, к тому же при запуске самолетов создает чрезмерную нагрузку на крыло для истребителя-бомбардировщика Boeing F / A-18 °F Super Hornet и самолета РЭБ EA-18G Growler.
Также конструкция электромагнитной катапульты настолько сложна, что починить поломку экипаж авианосца не в состоянии.
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Критические важные системы необходимые для выполнения боевых задач американского суперавианосца USS Gerald R. Ford до сих не работают или недостаточно надежны,...
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