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Китаянка забралась внутрь рентгена для багажа и попала на снимок

14.02.2018 17:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сотрудники службы безопасности китайского вокзала удивились, когда увидели на снимках рентгеновского сканера фигуру человека. Оказалось, что одна из пассажирок побоялась оставить вещи без присмотра и нырнула вслед за ними. Сюжет об этом появился на сайте Pearvideo.

Инцидент произошел 11 февраля на железнодорожном вокзале городского округа Дунгуань на юге Китая. Пассажирка отказалась оставить свою сумочку на ленте рентгеновского аппарата, так как боялась, что ее украдут. Поэтому отправилась вслед за ней.

На записях камер наблюдения можно видеть, как женщина на высоких каблуках забирается на ленту конвейера. После она выходит с другой стороны, проверяет багаж и продолжает дорогу.

Вот что увидели операторы аппарата:

Китаянка забралась внутрь рентгена для багажа и попала на снимок
Изображение: pearvideo.com
Китаянка забралась внутрь рентгена для багажа и попала на снимок
Изображение: pearvideo.com

Скорее всего, эта процедура не скажется на здоровье девушки, но злоупотреблять рентгеном определенно не стоит. Доза облучения багажа в похожих сканерах минского метро не превышает 0,1 мЗв. Примерно столько же человек получает при рентгене в медицинском учреждении.

Этого излучения недостаточно для того, чтобы изменить структуру вещества и создать в нем наведенную активность. Безопасное для обычного человека количество радиации (если точно — «средняя годовая эффективная доза ионизирующего излучения») составляет 1 мЗв в год — в десять раз больше того, что китаянка получила в рентгене.

 
 
Ссылка на источник 142
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Сотрудники службы безопасности китайского вокзала удивились, когда увидели на снимках рентгеновского сканера фигуру человека. Оказалось, что одна из пассажирок...

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