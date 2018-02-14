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Следующую игру по Star Wars сделает Ubisoft или Activision

14.02.2018 20:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Electronic Arts может лишиться эксклюзивного права на создание игр по «Звездным войнам». По слухам, Lucasfilm уже ищет нового партнера. В частности, обратилась к Ubisoft и Activision.

Сделка с Electronic Arts была заключена еще в 2013 году. Тогда Lucasfilm считала, что канадский издатель сможет создать как можно больше игр по Star Wars в максимально короткие сроки. Однако в действительности за пять лет было выпущено всего две игры – Battlefront и Battlefront 2. При этом последний наделал много шума из-за лутбоксов и микротранзакций, в результате чего представителям Electronic Arts пришлось объясняться перед руководством Lucasfilm и Disney.

Следующую игру по Star Wars сделает Ubisoft или Activision

Напомним, Electronic Arts уже несколько лет занимается разработкой Project Ragtag, сюжетно-ориентированной игрой по «Звездным войнам», которая должна выйти в 2020 году.

 
 
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Компания Electronic Arts может лишиться эксклюзивного права на создание игр по «Звездным войнам». По...

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