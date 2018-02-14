В прошлом году Google продала 3,9 миллиона смартфонов

В прошлом году Google отгрузила всего 3,9 миллиона смартфонов. Об этом говорится в отчете аналитической компании IDC.

Основные поставки пришлись на оригинальный Pixel, который вышел в конце 2016 года. Вклад более мощного Pixel 2 оказался не столь сильным, поскольку гаджет дебютировал совсем недавно (в октябре 2017 года).





В конце января Google завершила сделку по покупке телефонного бизнеса тайваньской компании HTC за $1,1 миллиарда, чтобы превратить нишевые телефоны Pixel в популярный и хорошо продаваемый продукт. Если ранее американская корпорация доверяла разработку собственных смартфонов сторонним производителям, то теперь будет контролировать весь процесс от начала и до конца.