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В прошлом году Google продала 3,9 миллиона смартфонов
14.02.2018 20:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В прошлом году Google отгрузила всего 3,9 миллиона смартфонов. Об этом говорится в отчете аналитической компании IDC.
Основные поставки пришлись на оригинальный Pixel, который вышел в конце 2016 года. Вклад более мощного Pixel 2 оказался не столь сильным, поскольку гаджет дебютировал совсем недавно (в октябре 2017 года).
В конце января Google завершила сделку по покупке телефонного бизнеса тайваньской компании HTC за $1,1 миллиарда, чтобы превратить нишевые телефоны Pixel в популярный и хорошо продаваемый продукт. Если ранее американская корпорация доверяла разработку собственных смартфонов сторонним производителям, то теперь будет контролировать весь процесс от начала и до конца.
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В прошлом году Google отгрузила всего 3,9 миллиона смартфонов. Об этом говорится в отчете аналитической...
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