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Huawei P20 Plus показался вживую

14.02.2018 20:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Сети появились первые реальные фотографии нового флагманского смартфона Huawei P20 Plus. Он действительно похож на iPhone X и имеет аналогичный вырез в верхней части экрана, где расположены фронтальная камера и громкоговоритель. Однако это может быть не боле чем маркетинговая уловка, поскольку никаких дополнительных датчиков на передней панели нет.

Главной особенностью Huawei P20 Plus должна стать камера с тремя датчиками изображения суммарным разрешением 40 мегапикселей. Также новинка порадует пятикратным гибридным зумом и процессором Kirin 970 с нейронным модулем, который, в частности, будет отвечать за обработку снимков.

Huawei P20 Plus показался вживую

Официальный анонс устройства состоится 27 марта 2018 года в Париже.

 
 
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В Сети появились первые реальные фотографии нового флагманского смартфона Huawei P20 Plus. Он...

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