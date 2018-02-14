Huawei P20 Plus показался вживую

В Сети появились первые реальные фотографии нового флагманского смартфона Huawei P20 Plus. Он действительно похож на iPhone X и имеет аналогичный вырез в верхней части экрана, где расположены фронтальная камера и громкоговоритель. Однако это может быть не боле чем маркетинговая уловка, поскольку никаких дополнительных датчиков на передней панели нет.

Главной особенностью Huawei P20 Plus должна стать камера с тремя датчиками изображения суммарным разрешением 40 мегапикселей. Также новинка порадует пятикратным гибридным зумом и процессором Kirin 970 с нейронным модулем, который, в частности, будет отвечать за обработку снимков.





Официальный анонс устройства состоится 27 марта 2018 года в Париже.