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Xiaomi Redmi Note 5 – безрамочный смартфон за $150

14.02.2018 19:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 5 Pro. Он имеет безрамочный дизайн и стоит всего $150.

Новинка располагает 5,99-дюймовым экраном с разрешением 2160 х 1080 пикселей и восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625. Базовая версия получила 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, а старшая имеет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Основная камера представлена 12-мегапиксельным модулем, фронтальная – 5-мегапиксельным.

Xiaomi Redmi Note 5 – безрамочный смартфон за 0

Также присутствуют слот для карточек microSD и расположенный на тыльной стороне сканер отпечатков. В качестве операционной системы установлена Android 7.1.2 Nougat с оболочкой MIUI 9, а за питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч.

Пока Xiaomi Redmi Note 5 доступен только в Индии.

 
 
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Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 5 Pro. Он имеет безрамочный дизайн и стоит всего $150. ...

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