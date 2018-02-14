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На станциях минского метро до конца года появится Wi-Fi

14.02.2018 19:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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На станциях минского метро до конца года появится Wi-Fi

ООО «Деловая сеть» сообщает, что до конца текущего года на пересадочных станциях минского метро создаст публичное Wi-Fi-пространство, передает БЕЛТА.

Благодаря реализации совместного проекта Минского метрополитена и ООО «Деловая сеть» возможность пользоваться интернетом появится в подземке на станциях «Октябрьская» и «Купаловская», включая тоннель-переход между ними. Сейчас пройден этап согласований с городской мэрией, проведены оценочные работы и технические замеры.

Успех пилотного проекта публичного Wi-Fi-пространства покажет востребованность и определит, будет ли распространен этот опыт и на остальные станции минского метро. Руководство ООО «Деловая сеть» уверено, что Минск не должен отставать в данном сегменте услуг от многих других крупных городов мира, где бесплатный интернет в метро уже давно является привычной реальностью.

 
Теги: Минск
 
 
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