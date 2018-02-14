В Минсвязи РБ не считают необходимым создание новых операторов внешнего интернет-трафика

Министр связи и информатизации Сергей Попков опроверг возможность создания новых операторов внешнего интернет-трафика в Беларуси, потому как действующие успешно справляются с поставленными задачами, сообщает БЕЛТА .

Сегодня в Беларуси имеются два основных оператора внешнего интернет-трафика - Национальный центр обмена трафиком и РУП "Белтелеком". Суммарная мощность внешнего интернет-шлюза увеличилась за 2017 год на 140 Гбит/с, составив 1 240 Гбит/с. Министр отметил, что имеются все технологические возможности, чтобы наращивать ее в дальнейшем. Сейчас пиковая нагрузка составляет примерно 800-900 Гбит/с, а это означает, что оба оператора полностью обеспечивают нужды абонентов, без всяких ограничений предоставляя услуги операторам электросвязи.