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В Минсвязи РБ не считают необходимым создание новых операторов внешнего интернет-трафика

14.02.2018 18:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Минсвязи РБ не считают необходимым создание новых операторов внешнего интернет-трафика

Министр связи и информатизации Сергей Попков опроверг возможность создания новых операторов внешнего интернет-трафика в Беларуси, потому как действующие успешно справляются с поставленными задачами, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Беларуси имеются два основных оператора внешнего интернет-трафика - Национальный центр обмена трафиком и РУП "Белтелеком". Суммарная мощность внешнего интернет-шлюза увеличилась за 2017 год на 140 Гбит/с, составив 1 240 Гбит/с. Министр отметил, что имеются все технологические возможности, чтобы наращивать ее в дальнейшем. Сейчас пиковая нагрузка составляет примерно 800-900 Гбит/с, а это означает, что оба оператора полностью обеспечивают нужды абонентов, без всяких ограничений предоставляя услуги операторам электросвязи.

 
 
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Министр связи и информатизации Сергей Попков опроверг возможность создания новых...

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