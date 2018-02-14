Доступ к Wi-Fi будет на всех ключевых объектах Евроигр-2019 к их открытию, а мобильная связь покроет тоннели минского метро

Доступ к Wi-Fi будет на всех ключевых объектах II Европейских игр 2019 года в Минске, а также, к их открытию, в тонелях минского метро должна появиться мобильная связь. Об этом сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков, передает БЕЛТА .

Касательно обеспечения Wi-Fi доступом участников и гостей Евроигр, министр заверил, что вопросы уже решаются. Точки будут установлены на всех ключевых спортивных объектах, фан-зонах, студенческой деревне, гостиницах и пресс-центрах. Для одного только стадиона "Динамо", который выбран главной ареной состязаний, будет введено в эксплуатацию порядка 292 точек доступа Wi-Fi.

Кроме того, по словам Сергея Попкова, трое белорусских мобильных операторов МТС, velcom и Life :) уже заключили соглашение по совместному поиску технического решения для покрытия мобильной связью всех тонелей минского метро. Основной этап работ будет произведен в период второй половины 2018 - начала 2019 года по согласованию с руководством метрополитена. Отмечается, что особенно важна не только возможность производить звонки, но и доступ к бесперебойной интернет-связи по сетям 3G и LTE.

Также мобильные операторы проводят организационно-технические мероприятия совместно с Белорусской железной дорогой, чтобы улучшить качество связи вдоль основных железнодорожных путей и обеспечить доступ к Wi-Fi внутри вагонов. Данный комплекс предусматривает дополнительную установку 34 базовых станций сотовой связи.