Какое российское оружие оказалось бесполезным в Сирии

Во время конфликта в Сирии российские военные применили множество оружейных новинок, некоторые из них позиционировались как не имеющие аналогов в мире. Но вскоре сам министр обороны Шойгу признал , что боевая техника нуждается в доработках — выявлено целых 702 недостатка, и случились первые небоевые потери. На основе открытых данных 42.TUT.BY составил список боевой техники, которая оказалась не такой эффективной, как ее рекламировали производители.

Бумажный «Тигр»

Российский бронеавтомобиль «Тигр» превозносился многими изданиями как броневик, превосходящий любые западные аналоги, особенно подчеркивалось его преимущество перед своим конкурентом — «Рысью» (LMV M65 IVECO). Как абсолютное доказательство этого превосходства демонстрировался тест, где два броневика двигались по снегу, и «Тигр» проехал гораздо дальше.



Изображение: YouTube

А как же броня, защита от подрыва? Вообще-то, никак. Уже в Сирии выяснилось, что «Тигр» не обладает хоть сколько-нибудь серьезной защитой от подрыва на мине. Красноречивый пример — тяжелые ранения российского генерал-майора Петра Милюхина. Вместе с ним в броневике «Тигр» находились пять человек. Четверо скончались, сам генерал потерял обе ноги и глаз.

А вот у «Рыси» создали специальную конструкцию кузова, у которого система противоминной защиты встроена и является составным элементом ходовой части. В итоге в Сирии все чаще стали мелькать именно «Рыси». Например, их можно увидеть на кадрах хроники, где они сопровождают комплексы С-400, участвуют в охране авиабазы «Хмеймим».



Фото: imp-navigator.livejournal.com

«Тигр» и «Рысь» в России — конкуренты. «Тигры» выпускают с 2005 года на заводе, принадлежащем российскому олигарху Олегу Дерипаске. Первый контракт на производство машин «Рысь» в России был заключен с итальянской компанией Iveco в 2011 году, в дальнейшем планировалось развернуть их серийное производство.

Однако в 2013 году министр обороны Сергей Шойгу объявил об отказе от идеи предыдущего руководства Минобороны закупить 3 тысячи итальянских броневиков Iveco-LMV65. Вместо этого решили покупать российский аналог — «Тигр».

После сирийского опыта закупки «Рысей» начались снова. В 2017 году эти броневики стали закупать для разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ). От «Тигров», которых выпущено довольно много, при этом не отказываются.

ЗРПК «Панцирь»

Вообще «Панцирь» в Сирии иногда сбивает и реактивные снаряды, запущенные по авиабазе «Хмеймим» и даже «высокотехнологичные» дроны террористов. Но, судя по их рекламе в СМИ, эффективность ЗРПК должна была быть гораздо выше, и если они могут сбить любую цель и отразить массовую ракетную атаку, то почему американцы так просто отбомбились по авиабазе «Шайрат»? Ведь перехватить «Томагавк» для «Панциря» — это на раз?



Изображение: youtube.com

31 декабря российскую авиабазу «Хмеймим» атаковали. Погибли двое военнослужащих, десять получили ранения и, по меньшей мере, шесть самолетов были повреждены. Атакующие смогли не только беспрепятственно пройти российскую ПВО, но и отбомбиться по авиабазе.

Минобороны сперва сообщило , что база подверглась минометному обстрелу. Собственный источник в Минобороны России сообщил The Wall Street Journal , что версия с минометным обстрелом должна была отвлечь общественность от проблем с ПВО.

После РБК сообщил со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, что боевики атаковали авиабазу при помощи восьми беспилотников. Источник, близкий к российскому генштабу, подтвердил эту информацию: «В момент нападения БПЛА системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) не работали, чтобы не мешать полетам авиации», — рассказал РБК источник в Минобороны. Минобороны назвало эту информацию полностью ложной.

Впрочем, атака была не единичной, в ночь с 5 на 6 января дроны снова атаковали базу «Хмеймим», а также военно-морскую базу на побережье Средиземного моря в Тартусе. Тогда часть БПЛА была сбита и снова непосредственно над базой, хотя дроны должны были быть перехвачены еще на подлете. Часть дронов была обезврежена средствами РЭБ. После их фотографии показало российское Минобороны. Собранные из подручных материалов и перемотанные изолентой, дроны никак не тянули на выскотехнологичное оружие, о котором заявили силовики.



Высокотехнологичный, по версии Минобороны России, дрон, который может пролететь 100 км и поразить цель. Фото: Министерство обороны России

С-400 — так себе «Триумф»

Еще одно супероружие, которое активно рекламируется, — ЗРС С-400 «Триумф». С ним, по словам Сергея Шойгу, небо Сирии на надежном замке. Впрочем, развернутые еще в 2015 году ЗРС С-400 не мешают летать над российской зоной деэскалации всем, кто ни пожелает: от израильских истребителей до американских крылатых ракет.



Фото: gazeta.ru

Например, только за 2016 год силы Израиля нанесли порядка 20 ударов по объектам сирийской армии и «Хезболлы». 30 декабря 2016 года израильские ВВС нанесли удары по базе сирийской армии в пригороде Дамаска, а также по колонне грузовиков, едущих по трассе Дамаск — Бейрут.

Также С-400 никак не повлияли на уничтожение американским F/A-18E Super Hornet 18 июня 2017 сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22, который наносил удары по позициям террористов. Позже 18 сентября самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор. Хотя небо формально было на замке. Возможно, ЗРС С-400 не настолько хороша, раз ее никто не боится.