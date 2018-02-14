Новые смартфоны Nokia рассекречены за полторы недели до официального анонса

Известный «поставщик утечек» Эван Бласс опубликовал рендеры двух еще не анонсированных смартфонов компании HMD Global — Nokia 1 и Nokia 7 Plus. Об этом сообщает Gizmochina.

Nokia 1

Скорее всего, смартфон будет базироваться на «облегченной» операционной системе Android Go, предназначенной для маломощных устройств с 1 ГБ оперативной памяти.





Диагональ экрана аппарата составит четыре или пять дюймов (разрешение — 1280 на 720 пикселей). Корпус с большими рамками вокруг дисплея будет выполнен из пластика, сканера отпечатков пальцев нет, внешний динамик расположен в нижнем правом углу на задней стороне девайса.





Основная камера с светодиодной вспышкой будет одинарной. Также известно, что объем встроенного хранилища Nokia 1 составит 8 ГБ. Предполагаемая стоимость смартфона в России — 5990 российских рублей (105 долларов). Судя по изображениям, в продажу гаджет выйдет в темно-синем и красном цветах.

Nokia 7 Plus

Оригинальный Nokia 7 был представлен в октябре 2017 года, но продавался только в Китае. Обновленная версия устройства с приставкой Plus, скорее всего, выйдет в глобальную продажу.





Кроме того, международная модификация новинки войдет в программу Android One от Google. Это значит, что гаджет будет работать на «чистом» Android без сторонних оболочек производителя.

Скорее всего, в продаже будет как минимум две версии аппарата — в черном и белом цвете. В обоих случаях выступающие элементы вроде клавиши питания или сканера отпечатков пальцев окрашены в медный цвет. Основная камера ZEISS будет сдвоенной, на 12 и 13 Мп. Разрешение фронтального модуля — 16 Мп.





Процессором выступит Qualcomm Snapdragon 660, который дополнят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Диагональ экрана — 6 дюймов, соотношение сторон — 18:9. Кроме того, дисплей будет прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass.

Предполагаемая емкость аккумулятора с поддержкой технологии ускоренной зарядки — 3450 мАч. Возможно, корпус устройства будет защищен от воды и пыли по стандарту IP54.

Предполагаемая цена аппарата — 410 евро (или 508 долларов).



«Живое» фото флагмана Nokia 9

Презентация Nokia 7 Plus и Nokia 1, скорее всего, состоится на выставке MWC 2018 в Барселоне в конце февраля. На пресс-конференции представители HMD Global также могут анонсировать флагманский Nokia 9 , обновленный Nokia 6 и Nokia 8 Sirocco .

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