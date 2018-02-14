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Дмитрий Рогозин раскрыл стоимость экипировки российского "бойца будущего"

15.02.2018 10:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Изображение комплекта "бойца будущего" с описанием элементов экипировки разместил у себя на странице в Twitter российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

В состав экипировки входит бронешлем, снащенный системами цифровой связи и обработки данных, ранец для воды и боеприпасов, и переносная база для подключения радиоэлектронного оборудования, штурмовая винтовка АК-12 с подствольным гранатометом и ночным прицелом, коммуникатор GPS/ГЛОНАСС.

Бронекомплект «Пермячка» защищает 80 процентов поверхности тела от огня и осколков, жилет выдерживает попадание из снайперской винтовки. Еще в комплекте солдата будущего используется специальное оборудование и материалы, маскирующие бойца в инфракрасном спектре. Вес экипировки составляет 26 килограммов, стоимость — 45 тысяч долларов.

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Изображение комплекта "бойца будущего" с описанием элементов экипировки разместил у себя на странице в Twitter российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

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