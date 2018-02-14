Обнаружен лавовый пузырь, который способен погубить сто миллионов человек

Область древнего подводного вулкана, который в ответе за самое масштабное извержение в прошлом, снова подает признаки активности. Научная работа об этом опубликована в журнале Scientific Reports , кратко о находке рассказывает The New York Times и ScienceAlert .



Изображение: wikipedia.org

Кальдера Кикай — это кратер вулкана Акахоя. Большая его часть расположена под водой к югу от основных островов Японии. Примерно 7,3 тысячи лет назад произошло его «суперизвержение». Тогда на поверхность земли вышло 500 кубических километров магмы, а людям пришлом покинуть юг Японии из-за слоя пепла, покрывшего обширную территорию.

Сейчас исследователи из Университета Кобе обнаружили под кальдерой гигантский лавовый купол. Его высота — 600 метров, а ширина — 10 километров, внутри — более 32 кубических километров магмы — раскаленного вязкого камня, «пойманного» в ловушку.





Магмовый пузырь обнаружили три отдельные исследовательские операции с помощью сонара, подводных роботов и анализа сейсмического отражения. Этот купол все еще активен. Причем ученые считают, что процессы в нем — не отголоски извержения Акахои, а признак чего-то нового.

«Самая серьезная проблема, которая нас волнует, — не извержение этого лавового купола, а возможность нового сверхизвержения», — сказал вулканолог Йосююки Тацуми. По его расчетам, есть однопроцентный шанс того, что в ближайшие сто лет произойдет «катастрофическое» извержение вулкана.

Это событие поставит под угрозу или уничтожит до 110 миллионов человек. Будет выброшено почти 10 кубических миль лавы, а большая часть Японии окажется покрыта 20-сантиметровым слоем пепла. В марте ученые планируют провести новое исследование и собрать больше данных об этой местности.