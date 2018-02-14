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ASUS выпустила "самый тонкий в мире" ноутбук с дискретной графикой NVIDIA

15.02.2018 12:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания ASUS представила новый лэптоп ZenBook 13 UX331, который может похвастаться тонким корпус и дискретной видеокартой NVIDIA. Об этом сообщает ресурс The Verge.

ASUS выпустила "самый тонкий в мире" ноутбук с дискретной графикой NVIDIA

Толщина новинки — 1,4 сантиметра, вес — чуть больше одного килограмма. Устройство оснащается 13,3-дюймовым дисплеем разрешением в 1920 на 1080 пикселей и поддерживает сенсорное управление. Производитель также заявляет, что от одного заряда ноутбук может проработать около четырнадцати часов.

Основной «фишкой» гаджета выступает выделенная видеокарта NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ памяти типа GDDR5. Представители ASUS заявляют, что это самый тонкий в мире ноутбук с дискретной, а не встроенной графикой. Обозреватель The Verge отметил, что при этом рассчитывать на производительность геймерских лэптопов не стоит, но поиграть в Overwatch и другие популярные онлайн-проекты все же получится.

ASUS выпустила "самый тонкий в мире" ноутбук с дискретной графикой NVIDIA

Из дополнительных плюсов — поддержка технологии ускоренной зарядки, с помощью которой за 49 минут лэптоп заряжается до 60 процентов. К другим техническим характеристикам относится процессор Intel Core i5−8250U, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти на SSD-накопителе, один порт USB Type-C, два USB-A, а также слот для чтения карт памяти.

В продажу лэптоп выйдет по цене в 999 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные ноутбуки ASUS:

 
 
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Компания ASUS представила новый лэптоп ZenBook 13 UX331, который может похвастаться тонким корпус и дискретной видеокартой NVIDIA. Об этом сообщает ресурс The Verge.

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