Редкий случай: сменивший пол мужчина смог кормить ребенка грудью

Медики из США смогли добиться того, чтобы трансгендерная женщина стала единственным источником питания для новорожденного ребенка. Описание случая опубликовано в научном журнале Transgender Health .



Изображение: elrincondelosdormilones.com

30-летняя пациентка из Нью-Йорка, имя которой не называется, родилась мужчиной. Из-за расстройства гендерной идентичности, в 2011 году она начала принимать феминизирующие гормоны. При этом она не делала хирургических операций, связанных со сменой пола, не увеличивала грудь и сохранила мужские половые органы.

Она обратилась к медикам, когда ее партнерша забеременела. Та не интересовалась грудным вскармливанием, поэтому трансгендерная женщина решила стать основным источником пищи для новорожденного.

Медики прописали ей сложную схему приема женских гормонов, с помощью которой они имитировали естественные уровни веществ при беременности и родах. Также пациентке предложили использовать молокоотсос, чтобы стимулировать лактацию.

В итоге за три с половиной месяца специалистам удалось добиться того, чтобы к моменту рождения ребенка ее молочные железы производили примерно 0,25 литра молока в сутки. На протяжении первых 6 недель она стала основным источником питания для новорожденного, а после этого начала прикармливать малыша специальной смесью. Авторы работы называют этот случай первым задокументированным свидетельством лактации у трансгендерной женщины.