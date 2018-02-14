ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Над Аляской зафиксировали частицу с обогащенным ураном неизвестного происхождения

15.02.2018 14:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В атмосфере над США зафиксировали аэрозольную частицу, содержащую обогащенный уран. За 20 лет наблюдений в воздухе такую частицу нашли впервые. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of Environmental Radioactivity, кратко о находке сообщает Gizmodo.

Над Аляской зафиксировали частицу с обогащенным ураном неизвестного происхождения
Самолет NASA DC-8 — такие использовались в исследовательской миссии. Фото: NASA / gizmodo.com

Частицу обнаружили 3 августа 2016 года в семи километрах от Алеутских островов Аляски (США). Ее удалось зарегистрировать при помощи метода лазерной масс-спектрометрии. Ученые изучали аэрозоли в атмосфере, совершая полеты на самолете по всему миру. Необычная частица содержала уран-235, который обычно используется в ядерном топливе и оружии.

Уран — самый тяжелый элемент, который в значимых количествах встречается в природе. Наиболее распространен его немного радиоактивный изотоп уран-238. Уран-235 гораздо более редок, его ни разу не регистрировали в воздухе за 20-летнюю историю авианаблюдений.

Ученые не смогли определить происхождение частицы, но пришли к выводу, что оно связано с деятельностью человека. Попытка проследить перемещения воздушных масс по направлениям ветра указала на Азию. Выше вероятность оказалась для некоторых областей Китая, включая границу с КНДР и Японией.

«Одна из главных целей этой работы — найти кого-то, кто знает об уране больше нас и сможет определить источник этой частицы», — сказал исследователь Дэн Мерфи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Авторы работы уверены, что одна частица — это не повод для беспокойства. «Это незначительное количество радиоактивного мусора, — сказал Мерфи. — Но это значит, что есть очень маленький источник урана, о котором мы не знаем».

 
 
Ссылка на источник 137
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В атмосфере над США зафиксировали аэрозольную частицу, содержащую обогащенный уран. За 20 лет наблюдений в воздухе такую частицу нашли впервые. Научная работа...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
ASUS выпустила "самый тонкий в мире" ноутбук с дискретной графикой NVIDIA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика