Над Аляской зафиксировали частицу с обогащенным ураном неизвестного происхождения

В атмосфере над США зафиксировали аэрозольную частицу, содержащую обогащенный уран. За 20 лет наблюдений в воздухе такую частицу нашли впервые. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of Environmental Radioactivity, кратко о находке сообщает Gizmodo .



Самолет NASA DC-8 — такие использовались в исследовательской миссии. Фото: NASA / gizmodo.com

Частицу обнаружили 3 августа 2016 года в семи километрах от Алеутских островов Аляски (США). Ее удалось зарегистрировать при помощи метода лазерной масс-спектрометрии. Ученые изучали аэрозоли в атмосфере, совершая полеты на самолете по всему миру. Необычная частица содержала уран-235, который обычно используется в ядерном топливе и оружии.

Уран — самый тяжелый элемент, который в значимых количествах встречается в природе. Наиболее распространен его немного радиоактивный изотоп уран-238. Уран-235 гораздо более редок, его ни разу не регистрировали в воздухе за 20-летнюю историю авианаблюдений.

Ученые не смогли определить происхождение частицы, но пришли к выводу, что оно связано с деятельностью человека. Попытка проследить перемещения воздушных масс по направлениям ветра указала на Азию. Выше вероятность оказалась для некоторых областей Китая, включая границу с КНДР и Японией.

«Одна из главных целей этой работы — найти кого-то, кто знает об уране больше нас и сможет определить источник этой частицы», — сказал исследователь Дэн Мерфи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Авторы работы уверены, что одна частица — это не повод для беспокойства. «Это незначительное количество радиоактивного мусора, — сказал Мерфи. — Но это значит, что есть очень маленький источник урана, о котором мы не знаем».