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В России два часа горел боевой корабль "Неустрашимый"

15.02.2018 15:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» загорелся в среду 14 февраля. Возгорание тушили два часа, сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на слова исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС по Калининградской области полковник Аркадия Ожигина.

В России два часа горел боевой корабль "Неустрашимый"
Фото: nortwolf-sam.livejournal.com

«Информация о ЧП поступила в региональный центр управления кризисными ситуациями в 14:33 МСК. Семь минут спустя первые спасатели, прибывшие на место, присвоили пожару ранг № 2. Возгорание удалось локализовать в 16.10 без снижения категории сложности».

Пожар случился в одном из помещений на баке корабля, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. По предварительным данным, причина ЧП — несоблюдение техники безопасности при сварочных работах. Для ликвидации возгорания было задействовано 54 человека и 15 единиц техники. При тушении никто не пострадал, сейчас корабль ремонтируют на калининградском заводе «Янтарь».

«Неустрашимый» — головной сторожевой корабль проекта 11 540 «Ястреб», построен в 1993 году на «Янтаре». С 2014 года «Неустрашимый» находится на ремонте. Первоначально его планировали вернуть в строй в конце 2016 года, но объем работ оказался выше, чем предполагали, поэтому срок сдачи сторожевика был перенесен на ноябрь 2017 года, а позже — на 2019 год.

 
 
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Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» загорелся в среду 14 февраля. Возгорание тушили два часа, сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на слова...

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