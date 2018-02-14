Если нужно сменить смартфон: выбираем замену старым моделям Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi

Когда приходит время покупать новый смартфон, мы либо ищем такую же модель в новом состоянии, либо присматриваемся к похожим по цене устройствам из «свежего» модельного ряда. С помощью сервиса KUPI.TUT.BY мы составили подборку аппаратов, которые смогут заменить популярные, но уже устаревшие модели 2013−2016 годов.

Что купить на замену Samsung Galaxy S5

Galaxy S5 вышел в продажу еще в 2014 году, впервые в серии Galaxy S обзавелся сканером отпечатков пальцев, а также оснащался 5,1-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением. Корпус устройства изготавливался из пластика и был защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP67.



Samsung Galaxy S5

Если вы владелец Galaxy S5, вас в целом устраивает производительность аппарата и менять его приходится из-за «захламленной» операционной системы или, например, пришедшего в негодность корпуса, советуем присмотреться к модели Galaxy A5 (2017) .

За год на рынке аппарат успел заметно подешеветь, но все еще выглядит выгодной покупкой, особенно если хочется приобрести относительно компактное устройство.



Samsung Galaxy A5 (2017)

У гаджета стеклянный корпус, 5,2-дюймовый Full HD-дисплей, операционная система Android 7, схожая или немного большая в сравнении с Galaxy S5 производительность и выдающаяся автономность. Полного уровня заряда устройству хватает на два дня работы. Кроме того, устройство защищено от воды и пыли по стандарту IP68.

Нынешний флагманский смартфон производителя — Galaxy S8 — оснащается экраном на 5,8 дюймов. Компактным устройство назвать не получается, так что при желании купить не очень большой смартфон альтернативой может стать все еще вполне актуальный Galaxy S7 .



Samsung Galaxy S7

У последнего 5,1-дюймовый экран (1920 на 1080 пикселей), стеклянный влагозащищенный корпус (IP68) и хорошая 12-мегапиксельная основная камера, которая по качеству снимков практически не уступает кадрам «восьмерки» и показывает хорошие результаты даже при съемке в вечернее время суток.

Кроме того, весной гаджет получит обновление до последней версии операционной системы Android 8 Oreo.

Что купить на замену Huawei Ascend P7

В продажу смартфон вышел в июне 2014 года и пользовался большим спросом у белорусов. Гаджет мог похвастаться экраном диагональю в 5 дюймов (Full HD, 1920 на 1080 пикселей), процессором Kitin 910T, а также тонким и легким корпусом из пластика и стекла.



Huawei Ascend P7

Среди возможных причин обновления на новое устройство выделим недостаточную производительность (Ascend P7 набирает около 30 000 баллов в тесте AnTuTu), а также возможные повреждения корпуса и износ встроенного аккумулятора.

Самым логичным вариантом для обновления смотрится Huawei P10 , который вышел в продажу в прошлом году. К тому же, за это время он успел ощутимо упасть в цене.



Huawei P10 и Huawei P10 Plus

Корпус устройства изготавливается из металла, дисплей — 5,1-дюймовый (1920 на 1080 пикселей). В актив гаджета также входит сдвоенная основная камера Leica (12 и 20 Мп). С помощью дополнительного монохромного модуля аппарат захватывает больше света, что помогает при съемках в условиях недостаточной освещенности.

К минусам устройства при тестировании мы отнесли не лучшее время автономной работы (не больше дня). Впрочем с обновлениями прошивки устройство избавилось от этого недостатка и на одном заряде «держится» около полутора суток.



Huawei Mate 10 Lite

Если хочется немного сэкономить и приобрести аппарат с большей диагональю экрана, советуем обратить внимание на Huawei Mate 10 Lite . Аппарат оснащается «модным» дисплеем с вытянутым соотношением сторон 18:9 диагональю в 5,9 дюймов, достаточной для большинства «бытовых» задач производительностью и четырьмя камерами.

Разрешение основных фотомодулей — 16 и 2 Мп, фронтальных — 13 и 2 Мп. В обоих случаях дополнительные сенсоры используются для определения глубины объектов в кадре и создания фотографий с эффектом размытия заднего фона.

Что купить на замену iPhone 5S

Самый старый (2013 год) и вместе с тем один из самых популярных среди белорусов смартфонов компании Apple. У него 4-дюймовый экран, сканер отпечатков пальцев в клавише Home, а также 8-мегапиксельная основная камера.



iPhone 5S

В прошлом году устройство обновилось до последней версии мобильной операционной системы Apple — iOS 11. Получит ли аппарат обновление в 2018 году, пока не известно. Кроме того, смартфон оснащается всего 1 ГБ оперативной памяти, чего сегодня с трудом хватает для более и менее плавной работы системы.

Наиболее очевидным вариантом для обновления выступает iPhone SE , вышедший в продажу в 2016 году.



iPhone SE

Он выполнен в идентичном iPhone 5S корпусе, оснащается таким же 4-дюймовым экраном, но при этом получил более мощное «железо» с 2 ГБ оперативной памяти. Производительности смартфону хватает и сегодня. Кроме того, аппарат оснащается более продвинутой основной камерой на 12 Мп.



Apple iPhone 7. Фото: Macdigger.ru

Еще один хороший вариант — iPhone 7 . В Беларуси его сегодня можно приобрести примерно за 1250−1350 рублей. За эти деньги вы получите полностью актуальное устройство в достаточно компактном корпусе (диагональ дисплея составляет 4,7 дюймов), которое как минимум еще несколько лет будет поддерживаться производителем.

К плюсам аппарата относится очень высокая производительность (178 000 баллов в AnTuTu ), 12-мегапиксельная основная камера, а также защита от воды и пыли по стандарту IP67.

Среди альтернативных вариантов в стане Android-смартфонов выделяется Sony Xperia XZ1 Compact .



Sony Xperia XZ1 Compact. Фото: TehnObzor

Гаджет вышел в продажу в октябре 2017 года, оснащается экраном диагональю в 4,6 дюймов (1280 на 720 пикселей), мощнейшим процессором Snapdragon 835, а также 4/32 ГБ памяти о последней версией операционной системы Android 8 Oreo. Разрешение основной камеры — 19 Мп, фронтальной — 8 Мп.

Из спорных моментов — аккумулятор емкостью в 2700 мАч. Впрочем, в комплексном тесте автономности ресурса GSMArena аппарат набрал 108 часов. Для сравнения: результат iPhone 5S — 54 часа, iPhone SE — 73 часа, iPhone 7 — 61 час.

Что купить на замену Xiaomi Redmi 3 и Redmi Note 3

Хитовые Redmi вышли в продажу в 2016 году. Назвать их полностью устаревшими не получается — мощности (пускай и без запаса) аппаратам хватает и сегодня. Искать альтернативные варианты для покупки, на наш взгляд, имеет смысл только при потере или серьезной поломке смартфонов.

В этом случае лучшими устройствами для обновления являются Redmi 5 и Redmi 5 Plus . Их официальная презентация состоялась в декабре прошлого года.



Слева — Redmi 5 Plus, справа — Redmi 5

К основным достоинствам гаджетов относятся большие экраны с диагональю в 5,7 и 6 дюймов с соотношением сторон 18:9, высокая производительность (идут даже игры с «тяжелой» графикой) и неплохой уровень автономности. На одном заряде гаджеты (в зависимости от сценария использования) работают полтора-два дня.