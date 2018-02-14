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Если нужно сменить смартфон: выбираем замену старым моделям Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi
15.02.2018 15:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Когда приходит время покупать новый смартфон, мы либо ищем такую же модель в новом состоянии, либо присматриваемся к похожим по цене устройствам из «свежего» модельного ряда. С помощью сервиса
Что купить на замену
Galaxy S5 вышел в продажу еще в 2014 году, впервые в серии Galaxy S обзавелся сканером отпечатков пальцев, а также оснащался 5,1-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением. Корпус устройства изготавливался из пластика и был защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP67.
Если вы владелец Galaxy S5, вас в целом устраивает производительность аппарата и менять его приходится из-за «захламленной» операционной системы или, например, пришедшего в негодность корпуса, советуем присмотреться к модели
За год на рынке аппарат успел заметно подешеветь, но все еще выглядит выгодной покупкой, особенно если хочется приобрести относительно компактное устройство.
У гаджета стеклянный корпус, 5,2-дюймовый Full HD-дисплей, операционная система Android 7, схожая или немного большая в сравнении с Galaxy S5 производительность и выдающаяся автономность. Полного уровня заряда устройству хватает на два дня работы. Кроме того, устройство защищено от воды и пыли по стандарту IP68.
Нынешний флагманский смартфон производителя —
У последнего 5,1-дюймовый экран (1920 на 1080 пикселей), стеклянный влагозащищенный корпус (IP68) и хорошая 12-мегапиксельная основная камера, которая по качеству снимков практически не уступает кадрам «восьмерки» и показывает хорошие результаты даже при съемке в вечернее время суток.
Кроме того, весной гаджет
Что купить на замену
В продажу смартфон
Среди возможных причин обновления на новое устройство выделим недостаточную производительность (Ascend P7
Самым логичным вариантом для обновления смотрится
Корпус устройства изготавливается из металла, дисплей — 5,1-дюймовый (1920 на 1080 пикселей). В актив гаджета также входит сдвоенная основная камера Leica (12 и 20 Мп). С помощью дополнительного монохромного модуля аппарат захватывает больше света, что помогает при съемках в условиях недостаточной освещенности.
К минусам устройства при тестировании мы отнесли не лучшее время автономной работы (не больше дня). Впрочем с обновлениями прошивки устройство избавилось от этого недостатка и на одном заряде «держится» около полутора суток.
Если хочется немного сэкономить и приобрести аппарат с большей диагональю экрана, советуем обратить внимание на
Разрешение основных фотомодулей — 16 и 2 Мп, фронтальных — 13 и 2 Мп. В обоих случаях дополнительные сенсоры используются для определения глубины объектов в кадре и создания фотографий с эффектом размытия заднего фона.
Что купить на замену
Самый старый (2013 год) и вместе с тем один из самых популярных среди белорусов смартфонов компании Apple. У него 4-дюймовый экран, сканер отпечатков пальцев в клавише Home, а также 8-мегапиксельная основная камера.
В прошлом году устройство обновилось до последней версии мобильной операционной системы Apple — iOS 11. Получит ли аппарат обновление в 2018 году, пока не известно. Кроме того, смартфон оснащается всего 1 ГБ оперативной памяти, чего сегодня с трудом хватает для более и менее плавной работы системы.
Наиболее очевидным вариантом для обновления выступает
Он выполнен в идентичном iPhone 5S корпусе, оснащается таким же 4-дюймовым экраном, но при этом получил более мощное «железо» с 2 ГБ оперативной памяти. Производительности смартфону хватает и сегодня. Кроме того, аппарат оснащается более продвинутой основной камерой на 12 Мп.
Еще один хороший вариант —
К плюсам аппарата относится очень высокая производительность (178 000 баллов
Среди альтернативных вариантов в стане Android-смартфонов выделяется
Гаджет вышел в продажу в октябре 2017 года, оснащается экраном диагональю в 4,6 дюймов (1280 на 720 пикселей), мощнейшим процессором Snapdragon 835, а также 4/32 ГБ памяти о последней версией операционной системы Android 8 Oreo. Разрешение основной камеры — 19 Мп, фронтальной — 8 Мп.
Из спорных моментов — аккумулятор емкостью в 2700 мАч. Впрочем, в комплексном тесте автономности ресурса GSMArena аппарат набрал 108 часов. Для сравнения:
Что купить на замену
Хитовые Redmi вышли в продажу в 2016 году. Назвать их полностью устаревшими не получается — мощности (пускай и без запаса) аппаратам хватает и сегодня. Искать альтернативные варианты для покупки, на наш взгляд, имеет смысл только при потере или серьезной поломке смартфонов.
В этом случае лучшими устройствами для обновления являются
К основным достоинствам гаджетов относятся большие экраны с диагональю в 5,7 и 6 дюймов с соотношением сторон 18:9, высокая производительность (идут даже игры с «тяжелой» графикой) и неплохой уровень автономности. На одном заряде гаджеты (в зависимости от сценария использования) работают полтора-два дня.
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Когда приходит время покупать новый смартфон, мы либо ищем такую же модель в новом состоянии, либо присматриваемся к похожим по цене устройствам из «свежего»...
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