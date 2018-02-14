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Если нужно сменить смартфон: выбираем замену старым моделям Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi

15.02.2018 15:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Когда приходит время покупать новый смартфон, мы либо ищем такую же модель в новом состоянии, либо присматриваемся к похожим по цене устройствам из «свежего» модельного ряда. С помощью сервиса KUPI.TUT.BY мы составили подборку аппаратов, которые смогут заменить популярные, но уже устаревшие модели 2013−2016 годов.

Что купить на замену Samsung Galaxy S5

Galaxy S5 вышел в продажу еще в 2014 году, впервые в серии Galaxy S обзавелся сканером отпечатков пальцев, а также оснащался 5,1-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением. Корпус устройства изготавливался из пластика и был защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP67.

Если нужно сменить смартфон: выбираем замену старым моделям Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi
Samsung Galaxy S5

Если вы владелец Galaxy S5, вас в целом устраивает производительность аппарата и менять его приходится из-за «захламленной» операционной системы или, например, пришедшего в негодность корпуса, советуем присмотреться к модели Galaxy A5 (2017).

За год на рынке аппарат успел заметно подешеветь, но все еще выглядит выгодной покупкой, особенно если хочется приобрести относительно компактное устройство.

Если нужно сменить смартфон: выбираем замену старым моделям Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi
Samsung Galaxy A5 (2017)

У гаджета стеклянный корпус, 5,2-дюймовый Full HD-дисплей, операционная система Android 7, схожая или немного большая в сравнении с Galaxy S5 производительность и выдающаяся автономность. Полного уровня заряда устройству хватает на два дня работы. Кроме того, устройство защищено от воды и пыли по стандарту IP68.

Нынешний флагманский смартфон производителя — Galaxy S8 — оснащается экраном на 5,8 дюймов. Компактным устройство назвать не получается, так что при желании купить не очень большой смартфон альтернативой может стать все еще вполне актуальный Galaxy S7.

Если нужно сменить смартфон: выбираем замену старым моделям Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi
Samsung Galaxy S7

У последнего 5,1-дюймовый экран (1920 на 1080 пикселей), стеклянный влагозащищенный корпус (IP68) и хорошая 12-мегапиксельная основная камера, которая по качеству снимков практически не уступает кадрам «восьмерки» и показывает хорошие результаты даже при съемке в вечернее время суток.

Кроме того, весной гаджет получит обновление до последней версии операционной системы Android 8 Oreo.

>>> Тестируем Samsung Galaxy S7: самые интересные "фишки" устройства

>>> Настоящие произведения искусства: обзор Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+

Что купить на замену Huawei Ascend P7

В продажу смартфон вышел в июне 2014 года и пользовался большим спросом у белорусов. Гаджет мог похвастаться экраном диагональю в 5 дюймов (Full HD, 1920 на 1080 пикселей), процессором Kitin 910T, а также тонким и легким корпусом из пластика и стекла.

Если нужно сменить смартфон: выбираем замену старым моделям Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi
Huawei Ascend P7

Среди возможных причин обновления на новое устройство выделим недостаточную производительность (Ascend P7 набирает около 30 000 баллов в тесте AnTuTu), а также возможные повреждения корпуса и износ встроенного аккумулятора.

Самым логичным вариантом для обновления смотрится Huawei P10, который вышел в продажу в прошлом году. К тому же, за это время он успел ощутимо упасть в цене.

Если нужно сменить смартфон: выбираем замену старым моделям Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi
Huawei P10 и Huawei P10 Plus

Корпус устройства изготавливается из металла, дисплей — 5,1-дюймовый (1920 на 1080 пикселей). В актив гаджета также входит сдвоенная основная камера Leica (12 и 20 Мп). С помощью дополнительного монохромного модуля аппарат захватывает больше света, что помогает при съемках в условиях недостаточной освещенности.

К минусам устройства при тестировании мы отнесли не лучшее время автономной работы (не больше дня). Впрочем с обновлениями прошивки устройство избавилось от этого недостатка и на одном заряде «держится» около полутора суток.

>>> Обзор Huawei P10: как iPhone, только с отличной камерой

Если нужно сменить смартфон: выбираем замену старым моделям Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi
Huawei Mate 10 Lite

Если хочется немного сэкономить и приобрести аппарат с большей диагональю экрана, советуем обратить внимание на Huawei Mate 10 Lite. Аппарат оснащается «модным» дисплеем с вытянутым соотношением сторон 18:9 диагональю в 5,9 дюймов, достаточной для большинства «бытовых» задач производительностью и четырьмя камерами.

Разрешение основных фотомодулей — 16 и 2 Мп, фронтальных — 13 и 2 Мп. В обоих случаях дополнительные сенсоры используются для определения глубины объектов в кадре и создания фотографий с эффектом размытия заднего фона.

>>> В два раза дешевле флагмана. Полный обзор Huawei Mate 10 Lite

Что купить на замену iPhone 5S

Самый старый (2013 год) и вместе с тем один из самых популярных среди белорусов смартфонов компании Apple. У него 4-дюймовый экран, сканер отпечатков пальцев в клавише Home, а также 8-мегапиксельная основная камера.

Если нужно сменить смартфон: выбираем замену старым моделям Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi
iPhone 5S

В прошлом году устройство обновилось до последней версии мобильной операционной системы Apple — iOS 11. Получит ли аппарат обновление в 2018 году, пока не известно. Кроме того, смартфон оснащается всего 1 ГБ оперативной памяти, чего сегодня с трудом хватает для более и менее плавной работы системы.

Наиболее очевидным вариантом для обновления выступает iPhone SE, вышедший в продажу в 2016 году.

Если нужно сменить смартфон: выбираем замену старым моделям Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi
iPhone SE

Он выполнен в идентичном iPhone 5S корпусе, оснащается таким же 4-дюймовым экраном, но при этом получил более мощное «железо» с 2 ГБ оперативной памяти. Производительности смартфону хватает и сегодня. Кроме того, аппарат оснащается более продвинутой основной камерой на 12 Мп.

>>> Обзор iPhone SE: мощный компактный смартфон

Если нужно сменить смартфон: выбираем замену старым моделям Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi
Apple iPhone 7. Фото: Macdigger.ru

Еще один хороший вариант — iPhone 7. В Беларуси его сегодня можно приобрести примерно за 1250−1350 рублей. За эти деньги вы получите полностью актуальное устройство в достаточно компактном корпусе (диагональ дисплея составляет 4,7 дюймов), которое как минимум еще несколько лет будет поддерживаться производителем.

К плюсам аппарата относится очень высокая производительность (178 000 баллов в AnTuTu), 12-мегапиксельная основная камера, а также защита от воды и пыли по стандарту IP67.

Среди альтернативных вариантов в стане Android-смартфонов выделяется Sony Xperia XZ1 Compact.

Если нужно сменить смартфон: выбираем замену старым моделям Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi
Sony Xperia XZ1 Compact. Фото: TehnObzor

Гаджет вышел в продажу в октябре 2017 года, оснащается экраном диагональю в 4,6 дюймов (1280 на 720 пикселей), мощнейшим процессором Snapdragon 835, а также 4/32 ГБ памяти о последней версией операционной системы Android 8 Oreo. Разрешение основной камеры — 19 Мп, фронтальной — 8 Мп.

Из спорных моментов — аккумулятор емкостью в 2700 мАч. Впрочем, в комплексном тесте автономности ресурса GSMArena аппарат набрал 108 часов. Для сравнения: результат iPhone 5S — 54 часа, iPhone SE — 73 часа, iPhone 7 — 61 час.

>>> Первые впечатления от Xperia XZ1 Compact

Что купить на замену Xiaomi Redmi 3 и Redmi Note 3

Хитовые Redmi вышли в продажу в 2016 году. Назвать их полностью устаревшими не получается — мощности (пускай и без запаса) аппаратам хватает и сегодня. Искать альтернативные варианты для покупки, на наш взгляд, имеет смысл только при потере или серьезной поломке смартфонов.

В этом случае лучшими устройствами для обновления являются Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Их официальная презентация состоялась в декабре прошлого года.

Если нужно сменить смартфон: выбираем замену старым моделям Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi
Слева — Redmi 5 Plus, справа — Redmi 5

К основным достоинствам гаджетов относятся большие экраны с диагональю в 5,7 и 6 дюймов с соотношением сторон 18:9, высокая производительность (идут даже игры с «тяжелой» графикой) и неплохой уровень автономности. На одном заряде гаджеты (в зависимости от сценария использования) работают полтора-два дня.

>>> Будущий народный хит: обзор Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus

 
 
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Когда приходит время покупать новый смартфон, мы либо ищем такую же модель в новом состоянии, либо присматриваемся к похожим по цене устройствам из «свежего»...

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