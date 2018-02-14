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В iOS нашли ошибку, блокирующую iPhone
15.02.2018 15:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В мобильной операционной системе iOS 11.2 обнаружили ошибку, блокирующую iPhone и не позволяющую открыть приложение «Сообщения». Об этом
Если отправить на iPhone определенное сообщение на языке телугу (Telugu), распространенном в некоторых районах Индии, и попытаться открыть его в приложении iMessage, у смартфона перезагрузится интерфейс. После этого открыть приложение не получится.
Обозреватель The Verge отметил, что единственный способ «вылечить» проблему — отправить на iPhone новое сообщение. Кроме того, в iOS 11.3 (сейчас в стадии бета-тестирования) такой проблемы нет. Скорее всего, финальная версия системы для всех пользователей выйдет не раньше весны.
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В мобильной операционной системе iOS 11.2 обнаружили ошибку, блокирующую iPhone и не позволяющую открыть приложение «Сообщения». Об этом сообщает The Verge.
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