В iOS нашли ошибку, блокирующую iPhone

В мобильной операционной системе iOS 11.2 обнаружили ошибку, блокирующую iPhone и не позволяющую открыть приложение «Сообщения». Об этом сообщает The Verge.

Если отправить на iPhone определенное сообщение на языке телугу (Telugu), распространенном в некоторых районах Индии, и попытаться открыть его в приложении iMessage, у смартфона перезагрузится интерфейс. После этого открыть приложение не получится.

Обозреватель The Verge отметил, что единственный способ «вылечить» проблему — отправить на iPhone новое сообщение. Кроме того, в iOS 11.3 (сейчас в стадии бета-тестирования) такой проблемы нет. Скорее всего, финальная версия системы для всех пользователей выйдет не раньше весны.

Напомним: недавно автор YouTube-канала EverythingApplePro показал , как «заморозить» iPhone с iOS 10 и 11. Для этого достаточно отправить на него сообщение со специальной ссылкой . После того как оно будет доставлено, смартфон зависает и перестает реагировать на любые нажатия экрана примерно на 3 минуты.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны компании Apple: