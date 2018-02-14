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Ученые посчитали, какова вероятность столкновения Tesla с Землей
15.02.2018 16:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Чешские и канадские исследователи
Исследователи создали и проанализировали 240 компьютерных модуляций, чтобы понять, как будет автомобиль перемещаться в космосе следующие 3,5 миллиона лет. Как рассказал астрофизик Ханно Рейн из Университета Торонто, у ученых было два предположения: автомобиль останется рядом с планетами земной группы (Земля, Марс, Венера, Меркурий) или под влиянием гравитации Юпитера отправится во внешнюю область Солнечной системы.
По расчетам Рейна, Tesla будет пролетать около Земли примерно каждые 30 лет. Исследователи подчеркивают, что, если автомобиль врежется в Землю, то, скорее всего, полностью сгорит в атмосфере.
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