Розовые холодильники и кондиционеры без сквозняка: Samsung показала свои лучшие гаджеты

Вчерашний промозглый дождливый Рим сегодня преобразился — выглянуло уже ощутимо греющее солнце, в кронах деревьях весело зачирикали зеленые попугаи, а утренний парк в самом центре города заполнился бегунами и собаководами. Компания Samsung удачно подобрала место и время для того, чтобы рассказать журналистам и партнерам о своих достижениях в прошлом году и поделиться планами на этот.



В Риме уже весна

Еще глубже в премиум

Местом проведения Samsung Forum 2018 стал Palazzo dei Congressi, или Дворец съездов — монументальное сооружение, создававшееся ко Всемирной выставке 1942 года (которая была отменена из-за Второй мировой войны). Во время летней Олимпиады 1960 года в нем проводились состязания по фехтованию и современному пятиборью, а сегодня он был отдан топ-менеджерам и новейшим гаджетам Samsung.





Традиционно выступление на Форуме было разделено на 4 части. В первой выступил Президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ Ким Ы Так, еще в трех отчитывались руководители ключевых направлений компании — по мобильным гаджетам, телевизорам и бытовой технике.

Рассказываем обо всём по порядку.

Ким Ы Так сообщил, что компания в ближайшем будущем планирует закрепиться в премиум-сегменте и работать над более тесной интеграцией разнообразных гаджетов в единую экосистему, в том числе с помощью IoT (интернета вещей).



Ким Ы Так

В прошлом году компания инвестировала в разработку более 14 миллиардов долларов, а одним из перспективных направлений для вложений она считает искусственный интеллект (и тот же IoT).

Картина вместо телевизора

Руководитель департамента потребительской электроники Samsung Electronics в России Дмитрий Карташев опять вспомнил про премиум-сегмент — в СНГ здесь, по словам топ-менеджера, у Samsung 52% рынка в денежном выражении.

В этот сегмент входят активно продвигаемые у нас QLED-телевизоры, а также «телевизор-картина» The Frame.



Картина с черно-белым изображением — это телевизор

Компания проводила опросы покупателей и выяснила, что людям не нравится большой, черный экран гаджета. Поэтому The Frame в режиме ожидания может постоянно демонстрировать какие-нибудь изображения — как ваши собственные, так и картины известных художников.

А в целом, рынок телевизоров в прошлом году вырос на 6% (в штуках), в 2018 году в компании прогнозируют рост еще на 8%.

Драйвером роста продаж сейчас стали 4К-телевизоры, на них приходится более 35% всех реализуемых ТВ-устройств. Этому способствует, в том числе, значительное увеличение 4К-контента.



Это не телевизор, а изогнутый игровой монитор с соотношением сторон 32:9 (вместо привычных 16:9) и разрешением 3840×1080 пикселей

Опросы Samsung показали, что 59% покупателей воспринимают телевизоры как предмет декора, а 90% хотят, чтобы не было видно никаких проводов. В том числе над этим и будут работать в компании в ближайшее время. Кстати, презентация нового модельного ряда телевизоров Samsung пройдет уже в следующем месяце.



А это — интерактивная доска Samsung. Специальное перо идет в комплекте

Холодильники могут быть розовыми

Руководитель направления бытовой техники Samsung Electronics в России Александр Третьяков похвастался, что Samsung лидирует на мировом рынке холодильников (20% в денежном выражении) и стиральных машин (15% рынка). В СНГ компания занимает первую строчку по продажам СВЧ (26% рынка) и пылесосов (21%), а также является лидером в сегменте премиум-холодильников.

Новый тренд сейчас — это то, что холодильник более не консервативный элемент на кухне. И дело не только во встроенной развлекательно-мультимедийной системе, позволяющей выходить в интернет и управлять другими гаджетами и датчиками в доме (Family Hub).



Пока готовишь, можно почитать TUT.BY

Всё больше разнообразия нас ждет в расцветках. Например, компания показала холодильник цвета «розовое золото» (да-да, теперь он не только в смартфонах).





Из интересных технологий в холодильниках Samsung можно вспомнить Twin cooling (продукты дольше сохраняют свежесть), а также Space Max — увеличение полезного объема внутри при неизменных габаритах. Последнюю в Samsung очень точно показывают на примере двух апельсинов (картинка на правой части фотографии ниже).





«Не разогреть, а приготовить»

Именно такой «лозунг» у последних микроволновок Samsung с технологией Hot Blast — специальный элемент в верхней их части позволяет получить блюдам хрустящую корочку.

В этом сегменте компания также использует новый дизайн, биокерамическое покрытие камеры с антибактериальным эффектом и старается увеличить полезное пространство без роста габаритов устройств.





Кстати, экономия места — это тоже один из трендов на рынке. Именно поэтому Samsung активно работает над встраиваемой техникой. А еще в современных духовых шкафах используется технология Dual Cook — когда одновременно можно приготовить два разных блюда с разными режимами без перемешивания запахов.



Сверху — мясо, а снизу — круассаны

И еще из интересного, но не нового — технология Virtual Flame, проецирующая «пламя» на посуду, а также вытяжка, синхронизируемая с варочной поверхностью по Wi-Fi (!).





Чтобы сделать стирку быстрее

Пару лет назад компания Samsung впервые представила новую «фишку» своих стиральных машин — AddWash — возможность доложить предметы прямо во время стирки через специальную дверцу.

По заверению Samsung, этой возможностью пользуется 100% покупателей машин с AddWash, а еще эти стиральные машины очень популярны у белорусов.



Стиральную машину видите? А она есть. Смотрите, как продавцы с помощью дополненной реальности могут демонстрировать новые возможности гаджетов.

Из новых возможностей в компании выделяют технологию QuickDrive, сокращающую время стирки до 50%, а расход электроэнергии — до 20%. Работает это так: барабан Q-Drum состоит из основной части и диска который вращается в другую сторону — за счет этого стирка идет быстрее.



Справа — демонстрационный макет (хотя прозрачная стиралка — крутая идея).

Кроме того, Samsung показала на Forum свой новый вертикальный пылесос POWERStick PRO. Очень мощный для подобных устройств гаджет (150 ватт мощность всасывания) оснащен гибкой ручкой, упрощающей уборку, и батареей на 40 минут работы.









Не забывает компания и о сегменте роботов-пылесосов — PowerBot. Они далеко не такие мощные, как обычные (мощность всасывания до 20 ватт), зато работают сами, выбирая оптимальный маршрут уборки.



А как вам роботы-пылесосы в стиле «Звездных войн»?

Наконец, еще одна интересная линейка — кондиционеры Wind-Free, которые, по утверждению представителя компании, работают без шума и сквозняка, попутно очищая воздух от вирусов и аллергенов.





В смартфонах пока ничего нового

Последним на форуме было выступление главы Samsung Mobile в России Дмитрия Гостева. Это подразделение сейчас генерирует львиную долю прибыли всей корпорации и здесь Samsung тоже изо всех сил нацелена на премиум-сегмент.

Кстати, по слухам, Galaxy S9, которые нам официально представят уже 25 февраля, будут еще дороже и так не дешевых Galaxy S8 .

Кстати, Galaxy S8 стал настоящим бестселлером Samsung — его продажи оказались на 53% выше, чем у предшественников. «Стилусный» флагман Galaxy Note 8 также продается очень живо (+58% по сравнению с Galaxy Note 5 ).





Интересно, что возможность оплаты с помощью мобильных устройств (Samsung Pay) — оказалась одной из ключевых фич, влияющих на выбор устройства при покупке.

Из планов на 2018 год (помимо обновления топовых линеек Galaxy S и Galaxy Note) — упор на экосистему устройств (часы, фитнес-браслеты, наушники, док-станции DeX) и «захват» женской и молодежной аудитории.

А какой техникой Samsung пользуетесь вы, и что вам в ней нравится и не нравится? Напишите нам об этом в комментариях!