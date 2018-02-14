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Розовые холодильники и кондиционеры без сквозняка: Samsung показала свои лучшие гаджеты
15.02.2018 18:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Вчерашний промозглый дождливый Рим сегодня преобразился — выглянуло уже ощутимо греющее солнце, в кронах деревьях весело зачирикали зеленые попугаи, а утренний парк в самом центре города заполнился бегунами и собаководами. Компания Samsung удачно подобрала место и время для того, чтобы рассказать журналистам и партнерам о своих достижениях в прошлом году и поделиться планами на этот.
Еще глубже в премиум
Местом проведения Samsung Forum 2018 стал Palazzo dei Congressi, или Дворец съездов — монументальное сооружение, создававшееся ко Всемирной выставке 1942 года (которая была отменена из-за Второй мировой войны). Во время летней Олимпиады 1960 года в нем проводились состязания по фехтованию и современному пятиборью, а сегодня он был отдан топ-менеджерам и новейшим гаджетам Samsung.
Традиционно выступление на Форуме было разделено на 4 части. В первой выступил Президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ Ким Ы Так, еще в трех отчитывались руководители ключевых направлений компании — по мобильным гаджетам, телевизорам и бытовой технике.
Рассказываем обо всём по порядку.
Ким Ы Так сообщил, что компания в ближайшем будущем планирует закрепиться в премиум-сегменте и работать над более тесной интеграцией разнообразных гаджетов в единую экосистему, в том числе с помощью IoT (интернета вещей).
В прошлом году компания инвестировала в разработку более 14 миллиардов долларов, а одним из перспективных направлений для вложений она считает искусственный интеллект (и тот же IoT).
Картина вместо телевизора
Руководитель департамента потребительской электроники Samsung Electronics в России Дмитрий Карташев опять вспомнил про премиум-сегмент — в СНГ здесь, по словам топ-менеджера, у Samsung 52% рынка в денежном выражении.
В этот сегмент входят активно продвигаемые у нас QLED-телевизоры, а также «телевизор-картина» The Frame.
Компания проводила опросы покупателей и выяснила, что людям не нравится большой, черный экран гаджета. Поэтому The Frame в режиме ожидания может постоянно демонстрировать какие-нибудь изображения — как ваши собственные, так и картины известных художников.
А в целом, рынок телевизоров в прошлом году вырос на 6% (в штуках), в 2018 году в компании прогнозируют рост еще на 8%.
Драйвером роста продаж сейчас стали 4К-телевизоры, на них приходится более 35% всех реализуемых ТВ-устройств. Этому способствует, в том числе, значительное увеличение 4К-контента.
Опросы Samsung показали, что 59% покупателей воспринимают телевизоры как предмет декора, а 90% хотят, чтобы не было видно никаких проводов. В том числе над этим и будут работать в компании в ближайшее время. Кстати, презентация нового модельного ряда телевизоров Samsung пройдет уже в следующем месяце.
Холодильники могут быть розовыми
Руководитель направления бытовой техники Samsung Electronics в России Александр Третьяков похвастался, что Samsung лидирует на мировом рынке холодильников (20% в денежном выражении) и стиральных машин (15% рынка). В СНГ компания занимает первую строчку по продажам СВЧ (26% рынка) и пылесосов (21%), а также является лидером в сегменте премиум-холодильников.
Новый тренд сейчас — это то, что холодильник более не консервативный элемент на кухне. И дело не только во встроенной развлекательно-мультимедийной системе, позволяющей выходить в интернет и управлять другими гаджетами и датчиками в доме (Family Hub).
Всё больше разнообразия нас ждет в расцветках. Например, компания показала холодильник цвета «розовое золото» (да-да, теперь он не только в смартфонах).
Из интересных технологий в холодильниках Samsung можно вспомнить Twin cooling (продукты дольше сохраняют свежесть), а также Space Max — увеличение полезного объема внутри при неизменных габаритах. Последнюю в Samsung очень точно показывают на примере двух апельсинов (картинка на правой части фотографии ниже).
«Не разогреть, а приготовить»
Именно такой «лозунг» у последних микроволновок Samsung с технологией Hot Blast — специальный элемент в верхней их части позволяет получить блюдам хрустящую корочку.
В этом сегменте компания также использует новый дизайн, биокерамическое покрытие камеры с антибактериальным эффектом и старается увеличить полезное пространство без роста габаритов устройств.
Кстати, экономия места — это тоже один из трендов на рынке. Именно поэтому Samsung активно работает над встраиваемой техникой. А еще в современных духовых шкафах используется технология Dual Cook — когда одновременно можно приготовить два разных блюда с разными режимами без перемешивания запахов.
И еще из интересного, но не нового — технология Virtual Flame, проецирующая «пламя» на посуду, а также вытяжка, синхронизируемая с варочной поверхностью по Wi-Fi (!).
Чтобы сделать стирку быстрее
Пару лет назад компания Samsung впервые представила новую «фишку» своих стиральных машин — AddWash — возможность доложить предметы прямо во время стирки через специальную дверцу.
По заверению Samsung, этой возможностью пользуется 100% покупателей машин с AddWash, а еще эти стиральные машины очень популярны у белорусов.
Из новых возможностей в компании выделяют технологию QuickDrive, сокращающую время стирки до 50%, а расход электроэнергии — до 20%. Работает это так: барабан Q-Drum состоит из основной части и диска который вращается в другую сторону — за счет этого стирка идет быстрее.
Кроме того, Samsung показала на Forum свой новый вертикальный пылесос POWERStick PRO. Очень мощный для подобных устройств гаджет (150 ватт мощность всасывания) оснащен гибкой ручкой, упрощающей уборку, и батареей на 40 минут работы.
Наконец, еще одна интересная линейка — кондиционеры Wind-Free, которые, по утверждению представителя компании, работают без шума и сквозняка, попутно очищая воздух от вирусов и аллергенов.
В смартфонах пока ничего нового
Последним на форуме было выступление главы Samsung Mobile в России Дмитрия Гостева. Это подразделение сейчас генерирует львиную долю прибыли всей корпорации и здесь Samsung тоже изо всех сил нацелена на премиум-сегмент.
Кстати, по слухам, Galaxy S9, которые нам официально представят уже 25 февраля,
Кстати, Galaxy S8 стал настоящим бестселлером Samsung — его продажи оказались на 53% выше, чем у предшественников. «Стилусный» флагман
Интересно, что возможность оплаты с помощью мобильных устройств (Samsung Pay) — оказалась одной из ключевых фич, влияющих на выбор устройства при покупке.
Из планов на 2018 год (помимо обновления топовых линеек Galaxy S и Galaxy Note) — упор на экосистему устройств (часы, фитнес-браслеты, наушники, док-станции DeX) и «захват» женской и молодежной аудитории.
А какой техникой Samsung пользуетесь вы, и что вам в ней нравится и не нравится? Напишите нам об этом в комментариях!
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Вчерашний промозглый дождливый Рим сегодня преобразился — выглянуло уже ощутимо греющее солнце, в кронах деревьях весело зачирикали зеленые попугаи, а утренний...
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