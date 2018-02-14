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В Skype нашли критическую уязвимость, но Microsoft не спешит ее устранять

15.02.2018 19:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В десктопной версии Skype обнаружена уязвимость, с помощью которой хакеры могут получать доступ к системе без ведома пользователей. Правда, Microsoft решила не торопиться с ее устранением, сообщает издание ZDNet.

В Skype нашли критическую уязвимость, но Microsoft не спешит ее устранять

«Дыру» заметил независимый исследователь безопасности Стефан Кантак. По его словам, через программу обновления Skype возможно внедрить вредоносный файл-библиотеку и получить полный доступ к системе. После этого злоумышленник «может делать все». Уязвимость получилось использовать в десктопных версиях Skype для Windows, macOS или Linux.

Кантак сообщил Microsoft об ошибке в сентябре 2017 года, однако компания не стала спешить. В ответе разработчику сказали, что исправление проблемы требует «большой переработки кода», поэтому уязвимость закроют в новой версии программы, а не в специальном обновлении.

 
 
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В десктопной версии Skype обнаружена уязвимость, с помощью которой хакеры могут получать доступ к системе без ведома пользователей. Правда, Microsoft решила не...

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