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В Министерстве по налогам и сборам считают, что применение интернет-магазинами УСН улучшило условия ведения бизнеса
15.02.2018 23:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Условия ведения предпринимательской деятельности для интернет-магазинов улучшилось после снятия запрета на применение упрощенной системы налогообложения (УСН). Такое мнение высказала начальник отдела специальных режимов налогообложения Министерства по налогам и сборам Беларуси Ирина Луферчик, передает
«Появившееся у интернет-магазинов право выбора применения УСН либо общего порядка налогообложения, несомненно, улучшило налоговые условия ведения предпринимательской деятельности», - считает Ирина Луферчик
Упрощенная система налогообложения пользуется наибольшим спросом именно в сфере интернет-торговли. По данным МАРТ, в Беларуси 50% субъектов этой категории принадлежит индивидуальным предпринимателям.
Запрет на применение УСН интернет-магазинами был установлен с 1 января 2016 года. Теперь же, в соответствии с декретом президента №7 «О развитии предпринимательства», с 1 января 2018 года субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю через интернет-магазины, вправе применять упрощенную систему налогообложения.
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В Министерстве по налогам и сборам считают, что применение интернет-магазинами УСН улучшило условия ведения бизнеса
Условия ведения предпринимательской деятельности для...
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