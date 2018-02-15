В Министерстве по налогам и сборам считают, что применение интернет-магазинами УСН улучшило условия ведения бизнеса

Условия ведения предпринимательской деятельности для интернет-магазинов улучшилось после снятия запрета на применение упрощенной системы налогообложения (УСН). Такое мнение высказала начальник отдела специальных режимов налогообложения Министерства по налогам и сборам Беларуси Ирина Луферчик, передает БЕЛТА .

«Появившееся у интернет-магазинов право выбора применения УСН либо общего порядка налогообложения, несомненно, улучшило налоговые условия ведения предпринимательской деятельности», - считает Ирина Луферчик

Упрощенная система налогообложения пользуется наибольшим спросом именно в сфере интернет-торговли. По данным МАРТ, в Беларуси 50% субъектов этой категории принадлежит индивидуальным предпринимателям.

Запрет на применение УСН интернет-магазинами был установлен с 1 января 2016 года. Теперь же, в соответствии с декретом президента №7 «О развитии предпринимательства», с 1 января 2018 года субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю через интернет-магазины, вправе применять упрощенную систему налогообложения.