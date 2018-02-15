Оператор life:) расширяет сети 4G

Оператор мобильной связи life:) анонсировал расширение сетей LTE. Теперь высокими скоростями 4G могут воспользоваться жители таких населенных пунктов как Смольница, Слободщина, Домошаны, Мостище, Королев Стан, Орешники. Все они находятся в Минском и Смолевичском районах в направлении дороги в Национальный аэропорт Минск.

Теперь LTE-покрытие от life:) есть и в районе строящейся атомной электростанции - 4G-сеть появилась в д.Валейкуны, которая находится в Островецком районе Гродненской области.

Также представители компании напоминают, что life:) не только запускает, но и продолжает развивать 4G-сеть в тех городах, где она давно есть. В частности, улучшение сети LTE было проведено в Минске, Гродно, Витебске.

Напоминаем, чтобы пользоваться 4G, ваш смартфон и SIM-карта должны поддерживать этот стандарт. Проверить, так ли это, можно на нашем сайте здесь. Если ваша SIM-карта стандарта 3G, вы можете абсолютно бесплатно обменять ее в любом нашем салоне.