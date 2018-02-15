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«Белтелеком» принимает участие в FTTH Conference-2018

15.02.2018 23:31 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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«Белтелеком» принимает участие в FTTH Conference-2018

Представители РУП «Белтелеком» в составе делегации Республики Беларусь принимают участие в конференции по вопросам развития проводного широкополосного доступа FTTH, которая проходит в г. Валенсия (Испания).

Конференция является крупнейшим международным мероприятием, на котором представлены последние тенденции, продукты и решения в области FTTH.

Делегация нашей страны провела ряд рабочих встреч и переговоров с руководителями зарубежных компаний, операторов электросвязи и регуляторов, обсудив актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в области связи и информатизации.

В FTTH Conference-2018 принимают участие представители Европейской комиссии, а также более трех тысяч крупнейших компаний отрасли информационно-коммуникационных технологий из 96 стран. В рамках ежегодной FTTH Conference рассматриваются вопросы развития технологий широкополосного доступа, в том числе технологии FTTH, а также демонстрируются последние мировые достижения в данной сфере.

 
 
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Представители РУП «Белтелеком» в составе делегации Республики...

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