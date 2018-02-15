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The Evil Within 2 получил режим от первого лица

15.02.2018 20:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Ужастик The Evil Within 2 получил официальный режим от первого лица, который позволяет взглянуть на игровое окружение и противников глазами протагониста.

«Многим игрокам нравится с головой уходить в хорроры, играя от первого лица. Для всех, кто хотел бы увидеть все те жуткие ситуации, в которых оказывается Себастьян, его же глазами, наш новый режим – просто превосходная возможность, – рассказывает Синсаку Охара, продюсер студии Tango Gameworks. – Я уверен, что изучение Юниона от первого лица дает еще больше невероятных ощущений. Кроме того, глазами Себастьяна вы увидите своих противников максимально близко, сумеете рассмотреть их во всех деталях и наверняка оцените, как много труда мы вложили в графику».

Действие The Evil Within 2 происходит в гибнущем городке под названием Юнион. Протагонистом игры является детектив Себастьян Кастелланос. Ошибки прошлого сломили его, он не сумел спасти свою дочь и не раскрыл до конца тайну. Каждый день для Себастьяна превратился в кошмар, из которого нет выхода. А потом является старый друг, ставший врагом, и делает ему предложение: вернуться в кошмар и спасти дочь, но для этого придется спуститься в ад.

 
 
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Ужастик The Evil Within 2 получил официальный режим от первого лица, который позволяет взглянуть на игровое...

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