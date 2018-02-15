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Смартфон Nokia 7+ порадует безрамочным дизайном

15.02.2018 20:37 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Финская компания HMD Global готовит к выпуску смартфон с безрамочным дизайном. Новинка получила название Nokia 7+ и порадует 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9.

В качестве процессора выступит восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660, в помощь которому достанется 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Еще гаджету приписывают 16-мегапиксельную фронтальную камеру, тогда как основная будет обладать 12- и 13-мегапиксельным объективами с поддержкой двукратного зума. Работать гаджет будет под управлением операционной системы Android One.

Смартфон Nokia 7+ порадует безрамочным дизайном

Официальный анонс безрамочного смартфона Nokia 7+ состоится в рамках выставки MWC 2018, двери которой откроются 26 февраля. О цене аппарата пока ничего неизвестно.

 
 
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Финская компания HMD Global готовит к выпуску смартфон с безрамочным дизайном. Новинка получила название...

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