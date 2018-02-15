Вышла первая сборка Windows 10 Redstone 5

Разработка операционной системы Windows 10 Redstone 4 подошла к концу. Об этом свидетельствует релиз первой тестовой сборки Redstone 5, которая имеет индекс 17604 и пока распространяется только через ветку Skip Ahead. Остальные получат к ней доступ не раньше, чем через месяц.

Пока Redstone 5 не предлагает ничего нового. Однако в будущем должна получить функцию Sets, которая призвала изменить представление о многозадачности и продуктивности в оконной среде. С ее помощью пользователи смогут упорядочивать и сохранять все элементы, относящиеся к определенной задаче. Например, можно будет создать проект курсовой и привязать к нему все сопутствующие материалы, в том числе файлы, веб-сайты, заметки и приложения.





Официальный анонс Windows 10 Redstone 5 состоится на конференции Bilid 2015, которая пройдет 7-9 мая.