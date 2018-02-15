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Qualcomm и Broadcom обсудили возможное слияние
15.02.2018 19:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Представители Qualcomm и Broadcom провели встречу, в ходе которой решалась судьба сделки по слиянию компаний. Официальные итоги переговоров будут объявлены позже. Однако, по слухам, стороны не смогли договориться.
На прошлой неделе Broadcom предложила купить Qualcomm за $121 миллиард, но последняя отказалась, так как считает, что стоит значительно больше в свете почти завершенной покупки конкурирующей NXP за $38 миллиардов. Кроме того, компания рассчитывает на сильный рост выручки после популяризации 5G.
Также Qualcomm опасается, что сделка может быть отклонена антимонопольными регуляторами, в связи с чем хочет прописать в условиях потенциальной сделки положение о неустойке, размер которой может составить $8 миллиардов.
Qualcomm и Broadcom – крупнейшие компании на рынке беспроводных средств связи, продукция которых используется в компьютерах и мобильных устройствах.
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Представители Qualcomm и Broadcom провели встречу, в ходе которой решалась судьба сделки по слиянию компаний....
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