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В России загорелся большой противолодочный корабль

16.02.2018 10:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Утром в пятницу, 16 февраля, загорелся большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников», который сейчас модернизируется на Владивостокском «Дальзаводе», сообщает портал «Новости Владивосток».

Пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что в 9.45 по местному времени в одном из носовых помещений корабля при проведении сварочных работ произошло возгорание. В 10.59 пожарные расчеты завода и МЧС локализовали возгорание.

Как рассказали в пресс-службе ДЦСС (Дальневосточный центр судостроения и судоремонта), возгорание возникло в надстройке. Сразу после возникновения очага пожара все находившиеся на борту люди были эвакуированы.

В России загорелся большой противолодочный корабль
Изображение: youtube.com

БПК «Маршал Шапошников» стоит на ремонте уже три года. На корабле обновляют оборудование и ремонтируют корпус. Полное обновление планируется завершить в 2018 году.

«Маршал Шапошников» — большой противолодочный корабль проекта 1155. Входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ России. Был спущен на воду в январе 1985 года, вошел в состав флота 15 февраля 1986 года. На корабле есть две установки ракетоторпед «Раструб», восемь пусковых установок ЗРК «Кинжал», артиллерийская установка АК-100, четыре шестиствольных 30 мм пулемета АК-630М, реактивные бомбометные установки РБУ-6000. На борту располагаются два вертолета Ка-27. Корабль участвовал в борьбе с сомалийскими пиратами.

 
 
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Утром в пятницу, 16 февраля, загорелся большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников», который сейчас модернизируется на Владивостокском «Дальзаводе»,...

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