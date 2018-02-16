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Apple заработала на продаже смартфонов втрое больше, чем Samsung

16.02.2018 13:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Специалисты аналитической компании Strategy Analytics заявили, что в четвертом квартале 2017 года на долю компании Apple пришлось больше половины доходов мирового рынка смартфонов.

Глобальные доходы от продажи смартфонов в мире в четвертом квартале 2017 года составили 120,2 миллиарда долларов. В сравнении с тем же периодом 2016 года показатель увеличился на 8%.

Apple заработала на продаже смартфонов втрое больше, чем Samsung

При этом доля компании Apple составляет 51% (61,4 млрд долларов), что втрое превышает результат компании Samsung (15,7%, 18,9 млрд долларов) и в семь раз — Huawei (7%, 8,4 млрд долларов). Среди причин произошедшего отмечается большой спрос на премиальный iPhone X.

Специалисты Strategy Analytics отметили, что средняя цена продаж смартфонов Apple приближается к отметке в 800 долларов, что втрое выше, чем в целом по рынку. Для сравнения: средняя цена продажи смартфона компании Samsung — 254 доллара, Huawei — 205 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят премиальные смартфоны Apple, Samsung и Huawei:

 
 
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Специалисты аналитической компании Strategy Analytics заявили, что в четвертом квартале 2017 года на долю компании Apple пришлось больше половины доходов мирового рынка...

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