Apple заработала на продаже смартфонов втрое больше, чем Samsung

Специалисты аналитической компании Strategy Analytics заявили , что в четвертом квартале 2017 года на долю компании Apple пришлось больше половины доходов мирового рынка смартфонов.

Глобальные доходы от продажи смартфонов в мире в четвертом квартале 2017 года составили 120,2 миллиарда долларов. В сравнении с тем же периодом 2016 года показатель увеличился на 8%.





При этом доля компании Apple составляет 51% (61,4 млрд долларов), что втрое превышает результат компании Samsung (15,7%, 18,9 млрд долларов) и в семь раз — Huawei (7%, 8,4 млрд долларов). Среди причин произошедшего отмечается большой спрос на премиальный iPhone X .

Специалисты Strategy Analytics отметили, что средняя цена продаж смартфонов Apple приближается к отметке в 800 долларов, что втрое выше, чем в целом по рынку. Для сравнения: средняя цена продажи смартфона компании Samsung — 254 доллара, Huawei — 205 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят премиальные смартфоны Apple, Samsung и Huawei: