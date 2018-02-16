|
В Steam стартовала распродажа по случаю «Лунного нового года»
16.02.2018 09:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала распродажа по случаю «Лунного нового года». Цены на игры снижены и зафиксированы по 19 февраля. Никаких бонусов на этот раз нет.
Также Steam обновил дизайн «Списков желаемого». Карточки игр стали значительно больше и информативнее. В частности, теперь они содержат жанровые метки, дату выхода и пользовательский рейтинг. Однако некоторые карточки имеют проблемы с версткой, которые не позволяют удалить игру из списка.
Steam – крупнейший сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр. Еще это игровая социальная сеть, которая объединяет более 150 миллионов игроков по всему миру. Сервис доступен пользователям PC, Mac и Linux.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала распродажа по случаю «Лунного нового года». Цены...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии