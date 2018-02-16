В Steam стартовала распродажа по случаю «Лунного нового года»

В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала распродажа по случаю «Лунного нового года». Цены на игры снижены и зафиксированы по 19 февраля. Никаких бонусов на этот раз нет.

Также Steam обновил дизайн «Списков желаемого». Карточки игр стали значительно больше и информативнее. В частности, теперь они содержат жанровые метки, дату выхода и пользовательский рейтинг. Однако некоторые карточки имеют проблемы с версткой, которые не позволяют удалить игру из списка.





Steam – крупнейший сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр. Еще это игровая социальная сеть, которая объединяет более 150 миллионов игроков по всему миру. Сервис доступен пользователям PC, Mac и Linux.