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В работе "ВКонтакте" произошел сбой
16.02.2018 15:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
16 февраля около 15.40 пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о недоступности сервиса. С проблемой столкнулись посетители из Беларуси и России.
Проблема обнаружилась в работе веб-версии, мобильной версии и мобильных приложений. Соцсеть перестала отправлять сообщения, не открывались профили, а также другие страницы.
За первые десять минут после сбоя сайт
Около 16 часов сайт «ВКонтакте» восстановил работу, однако пользователи продолжили испытывать сложности с некоторыми функциями.
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16 февраля около 15.40 пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о недоступности сервиса. С проблемой столкнулись посетители из Беларуси и России.
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