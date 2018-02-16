16 февраля около 15.40 пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о недоступности сервиса. С проблемой столкнулись посетители из Беларуси и России.





Проблема обнаружилась в работе веб-версии, мобильной версии и мобильных приложений. Соцсеть перестала отправлять сообщения, не открывались профили, а также другие страницы.

За первые десять минут после сбоя сайт Downdetector зафиксировал больше сотни сообщений о проблеме.





Около 16 часов сайт «ВКонтакте» восстановил работу, однако пользователи продолжили испытывать сложности с некоторыми функциями.