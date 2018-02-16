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В работе "ВКонтакте" произошел сбой

16.02.2018 15:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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16 февраля около 15.40 пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о недоступности сервиса. С проблемой столкнулись посетители из Беларуси и России.

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Проблема обнаружилась в работе веб-версии, мобильной версии и мобильных приложений. Соцсеть перестала отправлять сообщения, не открывались профили, а также другие страницы.

За первые десять минут после сбоя сайт Downdetector зафиксировал больше сотни сообщений о проблеме.

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Около 16 часов сайт «ВКонтакте» восстановил работу, однако пользователи продолжили испытывать сложности с некоторыми функциями.

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16 февраля около 15.40 пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о недоступности сервиса. С проблемой столкнулись посетители из Беларуси и России.

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