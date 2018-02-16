Зимние Олимпийские игры в разгаре, а у Беларуси — первая медаль . С помощью сервисов Яндекс.Маркет и KUPI.TUT.BY мы составили подборку устройств, которые помогут при занятиях спортом и позволят оставаться в тонусе в независимости от времени года.

Фитнес-трекеры: Xiaomi Mi Band 2 и Garmin Vivosmart HR+

Xiaomi Mi Band 2, наверное, один из самых популярных фитнес-браслетов у белорусов. Аппарат оснащается секундомером, умеет определять пройденное за день расстояние, приблизительно считать сожженные калории, а также проводить анализ качества сна.





Есть также функция пульсометра. Правда уведомлений о переходе из одной зоны пульса в другую или превышения верхней/нижней границы пульса в браслете нет.

Кроме того, гаджет не позволяет отслеживать пульс во время тренировки в режиме реального времени на встроенном OLED-экране. Единственный вариант — запустить специальное приложение на смартфоне и следить за показателями на его дисплее.

На наш взгляд, Xiaomi Mi Band 2 — хороший вариант фитнес-браслета «на каждый день». К приятным дополнительным функциям относится оповещения о пропущенных уведомлениях или звонках на подключенном смартфоне. К тому же, покупка Mi Band 2 не сильно ударит по бюджету.

Устройства Garmin в мире фитнес-браслетов — что-то вроде Apple среди смартфонов. Модель Vivosmart HR+ в отличии от аппарата Xiaomi дает возможность следить за пульсом во время тренировки прямо на экране браслета. К тому же, оптический пульсометр отслеживает пульс в течение всего дня.



Garmin Vivosmart HR+

Кроме того, в Vivosmart HR+ точнее подсчитывает калории и лучше проводит анализ качества сна. К плюсам устройства также относится намного более продвинутое приложение для смартфонов.

Из дополнительных «бонусов» выделяется GPS-модуль. С ним отслеживать физическую активность получается гораздо точнее, чем с помощью одного датчика движения. Из относительных недостатков — высокая в сравнении с аппаратом от Xiaomi цена.

Браслет Healbe GoBe 2





Отдельного внимания заслуживает фитнес-браслет Healbe GoBe 2. В отличии от большинства аналогов он умеет не только подсчитывать пульс или количество потраченных калорий, но и автоматически режиме отслеживать полученную с пищей энергию.

Подобное стало возможным благодаря датчику биоимпеданса, который посылает низко- и высокочастотные сигналы через кожу и измеряет динамику внеклеточной жидкости в организме. Из дополнительных «фишек» аппарата выделяется возможность следить за водно-солевым балансом в теле, а также анализировать качество сна, суточную активность и уровень стресса.

Из минусов — очень высокая цена.

Наушники для бега: Samsung Gear IconX (2018) и JBL Reflect Fit

Наушники от Samsung разработаны специально для занятий спортом и соединяются со смартфонами через Bluetooth. В таком режиме их можно использовать как гарнитуру.



Samsung Gear IconX (2018). Фото: AKKet

Кроме того, наушники могут самостоятельно проигрывать музыку без подключения к внешним устройствам. Примерное время работы Gear IconX от одного заряда составляет семь часов.

Наушники также вполне способны заменить фитнес-трекер — они умеют распознавать ходьбу или бег трусцой, регистрируют время тренировки, пройденное расстояние, а также количество сжигаемых калорий. После вся собранная информация передается в приложение на смартфоне.



JBL Reflect Fit

JBL Reflect Fit — еще одна беспроводная Bluetooth-модель. Примерное время автономной работы - восемь часов. Интересно, что в ушные вкладыши встроены датчики отслеживания физической активности и измерения пульса, что позволяет отказаться от использования фитнес-браслетов.

Кроме того, в шейную дужку установлен вибромотор, который сообщает о входящих вызовах и уведомлениях со смартфона. Наушники также можно использовать в качестве гарнитуры для разговоров. Из дополнительных плюсов — технология быстрой зарядки (15 минут — час работы).

«Умные» весы: Xiaomi Mi Body Composition Scale и REDMOND SkyBalance 740S

Как и в случае с фитнес-браслетами, «умные» весы от компании Xiaomi — одни из самых популярных в своем классе. За одно взвешивание они способны определить не только массу тела, но и содержание воды, долю жировой, мышечной и костной ткани, а также рассчитать индекс массы тела (BMI).



Xiaomi Mi Body Composition Scale. Фото: Oblako-msk

Посчитать это получается с помощью маломощного электрического импульса, который проходит через тело. Данные о весе выводятся на дисплей в верхней части корпуса аппарата. Кроме того, вся полученная информация аккумулируется и отображается в мобильном приложении на смартфоне.

Максимальная нагрузка — 150 килограммов, точность измерения — 50 грамм. Гаджет работает от четырех батареей типа ААА.



REDMOND SkyBalance 740S. Фото: DNS

Конкурирующая модель от компании REDMOND стоит немного дороже и работает от трех батареек ААА. Максимальная загрузка, как и в модели от Xiaomi, составляет 150 килограммов. Точность измерения чуть ниже — 100 граммов.

В остальном «серезных» отличий практически нет. Смарт-весы REDMOND могут измерять содержание воды, жировой ткани, мышечной и костной ткани в организме человека. Есть возможность синхронизации со смартфонами на iOS и Android через специальное приложение.

«Умная» скакалка Tangram Smart Rope

Скакалка может автоматически подсчитывать количество прыжков и отображать их в реальном времени — при быстром вращении встроенные в устройство светодиоды «прорисовывают» силуэт цифр, которые меняются с каждым новым прыжком.

Примерное время работы от одного заряда — 36 часов. На подзарядку через порт microUSB уходит около двух часов. Кроме того, вся собранная информация накапливается и передается в приложение на смартфоне. В продаже можно найти скакалку нескольких размеров.