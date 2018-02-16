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"Анна - это космос". Реакция соцсетей на олимпийское золото белоруски
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16 февраля белоруска Анна Гуськова выиграла золотую медаль Олимпиады во фристайле. Она сразу же стала одной из самых обсуждаемых персон в белорусском интернете.
Многие делились радостью за белорусскую спортсменку.
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