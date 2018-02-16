На первых стрельбовых испытаниях арктическая версия ЗРК «Тор-М2ДТ» смогла поразить сразу две цели, имитирующие крылатые ракеты в условиях сильных помех, сообщает «Российская газета».



Фото: Виталий Кузьмин / vitalykuzmin.net

Впрочем, для комплекса это не предел: он рассчитан на одновременное поражение сразу четырех воздушных целей. Следующим испытанием для ЗРК станут климатические тесты и проверка возможности перевозки по воздуху в транспортных самолетах.

«Тор-М2ДТ» способен работать при температуре минус 50 градусов, специально для условий Арктики он установлен на гусеничном шасси состоящем из двух частей, соединенных между собой. Это позволяет ЗРК передвигаться по пересеченной местности, включая песок, лед и снег.

Комплекс способен одновременно обстреливать четыре цели в радиусе 15 километров. Время реакции — 4,8 секунды. ЗРК способен поражать ракеты и самолеты, летящие со скоростью до 700 метров в секунду, на расстоянии 1 — 12 километров на высотах от 100 метров до 10 километров.