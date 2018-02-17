velcom объявил о подорожании тарифов

Оператор velcom анонсировал изменение условий по некоторым тарифным планам. Подорожание коснется мобильной и фиксированной связи для физических и юридических лиц. Часть архивных тарифов домашнего интернета закроют, абонентов автоматически переведут на новые.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мобильная связь подорожает с 1 апреля. Абонентская плата станет больше, вырастет также стоимость исходящих вызовов, мобильного интернета, SMS, MMS и других услуг. Оператор отмечает, что подорожание не превысит 3%. Новые тарифы станут известны 20 марта 2018 года.

Напомним, в последний раз стоимость мобильной связи velcom изменялась 12 апреля 2017. Тогда подорожание составило 9% и коснулось большинства услуг.

Изменятся условия и для фиксированной связи: с 1 марта часть тарифов подорожает, а некоторые закроются. Исчезнут несколько десятков архивных тарифов, например, 4G, Wi-Fi + TV, Wi-Fi лайт, «Домашний» (полный список здесь ). Их абонентам предлагают выбрать любой другой актуальный тариф. Тех, кто не переключится сам, оператор автоматически переведет на актуальный тариф линейки «Домашний» или «Интернет 50».

Многие тарифы фиксированной связи с 1 марта подорожают. К примеру, для абонентов тарифа «Домашний Минск» ежемесячный платеж составит 21,5 рублей (+8%), Wi-Fi — 28,9 рублей (+11,1%), «Лайт» — 18,9 рублей (+11,8%). Для некоторых предложений увеличится скорость доступа в интернет. Полный список новых условий для абонентов фиксированной связи можно увидеть здесь .