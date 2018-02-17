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Раздвижные перегородки в интерьере
17.02.2018 23:52 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Раздвижные перегородки Budas позволяют вам непросто сделать помещение более функциональным, но и, на самом деле, эффективно трансформировать интерьер, адаптировав его под стоящие задачи. Так, всего за считанные минуты вы можете превратить большой зал в ряд отдельных кабинетов или переговорных:
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Раздвижные перегородки Budas позволяют вам непросто сделать помещение более функциональным, но и, на самом деле, эффективно трансформировать интерьер, адаптировав...
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