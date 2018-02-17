Раздвижные перегородки в интерьере

Раздвижные перегородки Budas позволяют вам непросто сделать помещение более функциональным, но и, на самом деле, эффективно трансформировать интерьер, адаптировав его под стоящие задачи. Так, всего за считанные минуты вы можете превратить большой зал в ряд отдельных кабинетов или переговорных: http://budas.by/transformiruemie-peregorodki

Многие предприниматели-арендаторы офисных пространств нередко о том, чтобы наиболее удачно использовать имеющиеся офисные площади. Большую роль играют раздвижные перегородки. Они позволяют внести в помещение функциональность и комфорт. Имеются существенные преимущества этого вида оформления. Офисные раздвижные перегородки можно возвести буквально за несколько минут. Например, конференц-зал можно превратить в несколько отдельных комнат.



Спросом пользуются стеклянные раздвижные перегородки. Они очень симпатично выглядят. Любой интерьер большой корпорации или небольшой фирмы начинается с дизайна. Данный вид перегородок состоит из нескольких слоев и сверхпрочного стекла. Раздвижные алюминиевые перегородки, безусловно, обеспечивают высокую степень безопасности.





