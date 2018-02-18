Экспорт Парка высоких технологий впервые превысил $1 млрд

Впервые в истории Парка высоких технологий экспорт превысил $1 млрд. Об этом рассказал директор ПВТ Всеволод Янчевский, передает пресс-служба организации.

По его словам, в 2017 году экспорт ПВТ составил $1 млрд 25 млн, обеспечив рост по сравнению с 2016 годом на 25%. Общий объем производства Парка высоких технологий составил Br2 млрд 153 млн, что означает 20% рост по сравнению с 2016 годом.

Ключевой фактор успеха один. Еще в начале прошлого года был очень ясный сигнал от Президента ИТ-сообществу - работайте свободно и спокойно, зарабатывайте для себя и для страны. Государство нигде не будет мешать вам, а всюду, где может, поможет. За словом последовало дело. Президент поручил разработать новый декрет. В него вошло все, что предлагало ИТ-сообщество. Декрет был подписан. ИТ-индустрия очень тонко почувствовала это доброе и действительно искреннее отношение государства. И вот результат - впервые в истории ПВТ экспорт парка превысил $1 млрд. Это успех не только для ПВТ, это успех для всей страны, так как этот $1 млрд пришел в Беларусь, в нашу экономику. Сегодня новый декрет открывает новые возможности, а значит будут и новые успехи", - заключил Всеволод Янчевский

За 2017 год в ПВТ создано 5160 новых рабочих мест, что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году. На конец 2017 года в компаниях ПВТ работали 32,6 тыс. человек. Всего за прошедший год резидентами ПВТ разработано и внедрено современных ИТ-решений для отечественных предприятий и организаций на сумму Br172,6 млн. Это на 104% больше, чем в 2016 году.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 декабря 2017 года подписал декрет "О развитии цифровой экономики". Документ не только создал особые условия для отечественной ИТ-сферы, но и дал весомые конкурентные преимущества Республике Беларусь в области применения передовой технологии блокчейн, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта.