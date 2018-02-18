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life:) объявил о подорожании услуг
19.02.2018 10:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Сотовый оператор life:)
С марта повышается абонентская плата на некоторых тарифных планах. К примеру, на тарифе «Голос 1» ежемесячный платеж составит 4,2 рубля (+7,6%), «Семья 2» — 26,5 рублей (+6,4%), XL — 15 рублей (+3,4%). Оператор отмечает, что в целом процент повышение составит около 6%. Все новые условия для физических лиц можно увидеть
На некоторых архивных тарифах вместе с ценой вырастет объем трафика. К примеру, «L классический» будет стоить 11,5 рублей в месяц (+9,5%), а абоненты получат 2000 МБ в месяц вместо 1500 (+33%). Без изменений останутся тарифы «Шейк», «Голос 2», Smart:) и «Пенсионный».
Некоторые тарифы исчезнут. К примеру, тарифы «Старт йо life:)» и «Лайт йо life:)» будут переименованы в «Старт» и «Лайт». Абонентов тарифных планов «S классический» и «M классический» переведут на схожие по содержанию тарифные планы S и М.
Также будут закрыты тарифные планы, которыми пользуются мало абонентов — это «Бесконечный life:)», «Открытый life:)» и «Общительный life:)». Те, кто ими пользовался, могут сами перейти на любое другое предложение, или же их автоматически переведут на тариф «Лайт».
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Сотовый оператор life:) анонсировал изменение стоимости и условий обслуживания некоторых тарифов и услуг. Часть тарифов станет дороже, непопулярные предложения...
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