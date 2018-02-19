Galaxy S9 и Galaxy S9+: что мы знаем о главных смартфонах Samsung 2018 года за неделю до анонса

25 февраля, за день до начала выставки MWC 2018 в Барселоне, Samsung представит новые топовые смартфоны — Galaxy S9 и Galaxy S9+. До презентации новинок осталась неделя, но о грядущих флагманах известно уже очень много. Мы решили собрать всю имеющихся о них информация в один материал.



Рендер с предполагаемым дизайном Galaxy S9

Пресс-конференция Samsung начнется в 20.00 по минскому времени. 42.TUT.BY летит на презентацию в Барселоне, чтобы сразу же поделиться с нашими читателями первыми «живыми» впечатлениями о новинках.

Неизменный дизайн

Внешне Galaxy S9 и Galaxy S9+, скорее всего, будут практически неотличимы от нынешних Galaxy S8 .



Galaxy S9 и Galaxy S9+. источник: Эван Бласс

Корпуса новинок будут выполнены из стекла и металла и получат защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Кроме того, аппараты оснастят стереодинамиками AKG. Основной спикер расположится на нижней грани гаджетов рядом с портом USB Type-C, дополнительный совместят с разговорным динамиком. Производитель также сохранит «классический» 3,5-мм разъем для наушников .



Galaxy S9. Источник: Эван Бласс

Их важных отличий в сравнении с нынешними Galaxy S8 — поменявший расположение сканер отпечатков пальцев. В будущих Galaxy S9 дактилоскопический сенсор разместится под модулями основной камеры, а не справа от нее.



Galaxy S9+. Источник: Эван Бласс

Из новых способов разблокировки смартфона — функция под названием Intelligent Scan («интеллектуальное сканирование»). Она будет совмещать сканирование сенсором радужки и распознавание лица фронтальной камерой. Такой тандем позволит увеличить точность и безопасность распознавания пользователя, а также улучшит результаты в темноте или при ярком освещении.

Известно, что в дисплее Galaxy S9+ изгиб к торцам в сравнении с Galaxy S8+ окажется более плавным — экран начнет закругляться раньше и сольется с боковыми гранями под меньшим углом. Визуально это сделает последние более толстыми.



Источник: @OnLeaks

Благодаря подобному решению смартфон должно быть удобнее держать в руке. Кроме того, это поможет избавиться от случайных нажатий и позволит упростить процесс нанесения защитных пленок. При этом высокое процентное соотношение экрана Galaxy S9+ к фронтальной панели за счет уменьшения пространства снизу и сверху дисплея должно остаться неизменным.

Максимально производительное «железо»

Диагонали Super AMOLED-дисплеев Galaxy S9 и Galaxy S9+ соответственно составят 5,8 и 6,2 дюймов, разрешение — 2960 на 1440 пикселей, соотношение сторон — 18,5:9.

Процессоров (в зависимости от региона продаж) будет два. Североамериканская версия смартфона будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 845, международная — на Exynos 9810. «Младший» Galaxy S9 получит 4 ГБ оперативной памяти, Galaxy S9+ — 6 ГБ. Объем встроенного хранилища — от 64 ГБ с возможностью расширения картами microSD.





Емкости аккумуляторов в сравнении с прошлогодними моделями не изменятся — 3000 и 3500 мАч в Galaxy S9 и Galaxy S9+. Смартфоны также оснастят технологией беспроводной и быстрой зарядки.

Недавно в базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты Galaxy S9+ с процессором Exynos 9810. В одноядерном режиме тестирования смартфон набрал 3648 баллов, в многоядерном — 8894 очка. Модификации Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ с процессорами Snapdragon 845 в одноядерном режиме набирают 2378 очка, в многоядерном — 8132 балла.





В сравнении с предшествующим флагманом Galaxy S8 (на базе процессора Exynos 8895) производительность новинок возросла примерно в 1,8 раза. При этом одолеть конкурентов в лице iPhone 8 / 8 Plus и iPhone X с процессором Apple A11 будущим топовым смартфонам Samsung так и не удалось. Результат аппарата от Apple в одноядерном режиме тестирования превышает 4000 баллов, в многоядерном — 10 000 баллов.

Камеры станут еще лучше

Основная камера в Galaxy S9 будет одинарной, в Galaxy S9+ — двойной. Разрешение каждого из модулей — 12 Мп, также сообщается о технологии оптической стабилизации. Последняя нивелирует движения рук пользователей и помогает получать четкие, не смазанные фотографии при съемке в темноте с недостаточным освещением.

Основная «фишка» камер будет заключаться в возможности изменения диафрагмы, аналогично зеркалкам. У пользователя будет два значения — f/1.5 (для съемки при слабом освещении и для записи slow-mo видео) и f/2.4 (для стандартной съемки).



Принцип работы сменяющейся диафрагмы

Сообщается, что двойная камера в Galaxy S9+ будет использоваться не только для двукратного зума или создания портретов. Уникальный алгоритм позволит использовать одновременно два модуля для создания качественных фотоснимков.

Справа — снимок, предположительно сделанный на Galaxy S9. Слева — фотография с Galaxy S8.

Кроме того, смартфоны научатся записывать видео в разрешении 4K на скорости в 60 кадров в секунду, 1080p на скорости 240 кадров и 720p при скорости в 480 кадров в секунду. Разрешение фронтальной камеры в обоих девайсах составит 8 Мп. С ее помощью пользователи смогут создавать 3D Emoji, аналогичные анимированным эмодзи (animoji) Apple в iPhone X.

Цены и дата поступления в продажу

Скорее всего, продажи новых Galaxy S9 и Galaxy S9+ стартуют 16 марта. Предполагаемая цена Galaxy S9 (64 ГБ) в Норвегии составит 1130 долларов, Galaxy S9+ (64 ГБ) — 1260 долларов. Возможные цвета корпуса — черный (Midnight Black), синий (Coral Blue) и пурпурный (Lilac Purple).

Обозреватель Gizmochina уточняет, что в скандинавских странах стоимость гаджетов обычно оказывается выше, чем в других регионах Европы. По более ранней информации , в Великобритании Galaxy S9 и Galaxy S9+ оценят в 970 и 1115 долларов. Но это всё равно примерно на 100-150 долларов выше, чем у предшественников.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung: