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Galaxy S9 и Galaxy S9+: что мы знаем о главных смартфонах Samsung 2018 года за неделю до анонса
19.02.2018 12:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
25 февраля, за день до начала выставки MWC 2018 в Барселоне, Samsung представит новые топовые смартфоны — Galaxy S9 и Galaxy S9+. До презентации новинок осталась неделя, но о грядущих флагманах известно уже очень много. Мы решили собрать всю имеющихся о них информация в один материал.
Пресс-конференция Samsung начнется в 20.00 по минскому времени. 42.TUT.BY летит на презентацию в Барселоне, чтобы сразу же поделиться с нашими читателями первыми «живыми» впечатлениями о новинках.
Неизменный дизайн
Внешне Galaxy S9 и Galaxy S9+, скорее всего, будут практически неотличимы от нынешних
Корпуса новинок будут выполнены из стекла и металла и получат защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Кроме того, аппараты оснастят стереодинамиками AKG. Основной спикер расположится на нижней грани гаджетов рядом с портом USB Type-C, дополнительный совместят с разговорным динамиком. Производитель также сохранит «классический» 3,5-мм разъем для наушников .
Их важных отличий в сравнении с нынешними Galaxy S8 — поменявший расположение сканер отпечатков пальцев. В будущих Galaxy S9 дактилоскопический сенсор разместится под модулями основной камеры, а не справа от нее.
Из новых способов разблокировки смартфона — функция под названием Intelligent Scan («интеллектуальное сканирование»). Она
Известно, что в дисплее Galaxy S9+ изгиб к торцам в сравнении с Galaxy S8+ окажется более плавным — экран
Благодаря подобному решению смартфон должно быть удобнее держать в руке. Кроме того, это поможет избавиться от случайных нажатий и позволит упростить процесс нанесения защитных пленок. При этом высокое процентное соотношение экрана Galaxy S9+ к фронтальной панели за счет уменьшения пространства снизу и сверху дисплея должно остаться неизменным.
Максимально производительное «железо»
Диагонали Super AMOLED-дисплеев Galaxy S9 и Galaxy S9+ соответственно составят 5,8 и 6,2 дюймов, разрешение — 2960 на 1440 пикселей, соотношение сторон — 18,5:9.
Процессоров (в зависимости от региона продаж) будет два. Североамериканская версия смартфона будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 845, международная — на Exynos 9810. «Младший» Galaxy S9 получит 4 ГБ оперативной памяти, Galaxy S9+ — 6 ГБ. Объем встроенного хранилища — от 64 ГБ с возможностью расширения картами microSD.
Емкости аккумуляторов в сравнении с прошлогодними моделями не изменятся — 3000 и 3500 мАч в Galaxy S9 и Galaxy S9+. Смартфоны также оснастят технологией беспроводной и быстрой зарядки.
Недавно в базе данных популярного бенчмарка Geekbench
В сравнении с предшествующим флагманом Galaxy S8 (на базе процессора Exynos 8895) производительность новинок возросла примерно в 1,8 раза. При этом одолеть конкурентов в лице
Камеры станут еще лучше
Основная камера в Galaxy S9 будет одинарной, в Galaxy S9+ — двойной. Разрешение каждого из модулей — 12 Мп, также сообщается о технологии оптической стабилизации. Последняя нивелирует движения рук пользователей и помогает получать четкие, не смазанные фотографии при съемке в темноте с недостаточным освещением.
Основная «фишка» камер
Сообщается, что двойная камера в Galaxy S9+ будет использоваться не только для двукратного зума или создания портретов. Уникальный алгоритм позволит использовать одновременно два модуля для создания качественных фотоснимков.
Справа — снимок, предположительно
Кроме того, смартфоны
Цены и дата поступления в продажу
Скорее всего, продажи новых Galaxy S9 и Galaxy S9+ стартуют 16 марта. Предполагаемая цена Galaxy S9 (64 ГБ) в Норвегии
Обозреватель Gizmochina уточняет, что в скандинавских странах стоимость гаджетов обычно оказывается выше, чем в других регионах Европы. По более ранней
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung:
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25 февраля, за день до начала выставки MWC 2018 в Барселоне, Samsung представит новые топовые смартфоны — Galaxy S9 и Galaxy S9+. До презентации новинок осталась неделя,...
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