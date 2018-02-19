Ученые создали гибрид человека и овцы

Ученые создали эмбрионы овцы, 0,01% клеток которых — человеческие. Результаты эксперимента представили на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) в Остине, кратко об этом сообщает The Guardian .



Эмбрион свиньи с человеческими клетками, представленный в январе 2017 года. Изображение: Juan Carlos Izpisua Belmonte

Сейчас людям, которые нуждаются в пересадке органов, приходится долго их ждать. К тому же даже органы близких родственников после трансплантации могут вызвать отторжение. Возможное решение этой проблемы — вырастить новый собственный орган человека внутри животного.

Для этого исследователи используют человеческие стволовые клетки, которые могут превратиться в любую ткань организма, и вводят их в эмбрион животного. ДНК эмбриона возможно «взломать» таким образом, что у него не разовьется конкретный орган — например печень. В этом случае «заслоняющие» человеческие клетки будут единственными, кто сможет заполнить пробел.

В начале 2017 года ученые из калифорнийского института Солка сообщили о создании эмбрионов свиньи с клетками человека. Тогда из 2075 эмбрионов 186 развились до срока 28 дней, после чего были удалены. В этих эмбрионах одна человеческая клетка приходилась на 100 000 клеток свиньи. Этого количества было недостаточно, чтобы вырастить орган.

Сейчас команда из Калифорнийского университета в Дейвисе объявила о создании эмбрионов овец, у которых одна человеческая клетка приходится на 10 000 клеток овцы. Зародышам не дали развиться дальше 28 дней.

«Мы считаем, что этого все еще недостаточно, чтобы создать орган», — сказал исследователь Пабло Росс, который руководил работой. Считается, что для выращивания органа примерно 1% клеток должны быть человеческими. Однако новая работа стала шагом в направлении к этой цели.

В США действует мораторий на финансирование исследований по созданию химер с использованием человеческих стволовых клеток из этических соображений. Запрет предполагалось снять в январе 2017 года, однако это до сих пор не произошло. Росс и его коллеги признают спорный характер своей работы, однако подчеркивают, что действуют осторожно. Ученые стараются контролировать назначение стволовых клеток так, чтобы они не скапливались в мозге или половых органах животного.