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6-летняя девочка потребовала у NASA признать Плутон планетой

19.02.2018 14:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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У Кары Люси О’Коннор есть серьезный повод для беспокойства: раньше Плутон был планетой, а после его лишили этого статуса. Она отправила в NASA трогательное письмо с просьбой восстановить космический объект в этом звании, а вскоре получила сразу два ответа. Об этом пишет The Irish Times.

6-летняя девочка потребовала у NASA признать Плутон планетой
Фото: irishtimes.com

Девочка написала письмо в NASA вместе со своей учительницей в апреле прошлого года — тогда ей было пять лет. Вот оно:

6-летняя девочка потребовала у NASA признать Плутон планетой

Несколько месяцев спустя ей ответили из NASA. «Я была счастлива, — рассказала Кара изданию The Washington Post. — Я прыгала вверх и вниз». Ответ написал Джеймс Грин, глава управления планетарных наук космического агентства.

«Я согласен с тобой в том, что Плутон действительно крут. Кто бы мог подумать, что у Плутона есть сердце? — говорится в ответе. — Это захватывающий мир, который, похоже, постоянно меняется. Для меня не так важно, является ли Плутон карликовой планетой. Гораздо важнее то, что Плутон — это увлекательное место, которое нам нужно продолжать изучать».

Также Каре пришел ответ от Карли Ховетт из Исследовательского института Саутвест, которая участвовала в программе по изучению Плутона New Horizons.

«Ты права. Плутон был создан карликовой планетой, — пишет она. — Некоторые люди, с которыми я работала, считают это правильным, некоторые — нет. С одной стороны, я считаю верным, когда все объекты точно классифицированы, это помогает нам лучше их понимать. <…> С другой стороны, Плутон важен для многих людей, они привыкли считать его планетой и хотят продолжать это делать. Я думаю, Плутон очень важен, но Плутону, возможно, неинтересно, как глупые человечки на Земле его называют. Поэтому я зову его моим любимым миром — а другие могут с этим поспорить».

Напомним, Плутон официально считался планетой до 2006 года. После Международный астрономический союз официально лишил его этого статуса. Сейчас в документах Плутон значится как карликовая планета. Вместе с ним в этом списке еще четыре признанных «карлика» — Церера, Эрида, Макемаке и Хаумеа — и несколько сотен кандидатов на это звание. За следующие 12 лет это решение вызвало немало споров.

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У Кары Люси О’Коннор есть серьезный повод для беспокойства: раньше Плутон был планетой, а после его лишили этого статуса. Она отправила в NASA трогательное письмо...

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