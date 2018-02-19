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Смартфоны Huawei P20 и P20 Plus получат поддержку функции Always On Display

19.02.2018 11:26 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новые флагманские смартфоны Huawei P20 и P20 Plus получат поддержку функции Always On Display. Информация об этом была обнаружена в специализированном сервисе по ремонту телефонов компании.

Также стали известны характеристики аккумуляторов новинок. Оригинальный Huawei P20 получит батарею емкостью 3320 мАч, а модели P20 Plus достанется аккумулятор на 4000 мАч.

Смартфоны Huawei P20 и P20 Plus получат поддержку функции Always On Display

Обе модели порадуют безграничным экраном с соотношением сторон 18:9 и будут похожи на представленный прошлой осенью Mate 10. Высокую производительность обеспечит процессор Kirin 970 с нейронным модулем, а за качество снимков будет отвечать 40-мегапиксельная камера с тремя объективами, которая разрабатывается в сотрудничестве Leica.

Официальный анонс смартфонов Huawei P20 и P20 Plus состоится 25 марта.

 
 
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Новые флагманские смартфоны Huawei P20 и P20 Plus получат поддержку функции Always On Display. Информация об этом...

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