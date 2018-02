Новые флагманские смартфоны Huawei P20 и P20 Plus получат поддержку функции Always On Display. Информация об этом была обнаружена в специализированном сервисе по ремонту телефонов компании.

Также стали известны характеристики аккумуляторов новинок. Оригинальный Huawei P20 получит батарею емкостью 3320 мАч, а модели P20 Plus достанется аккумулятор на 4000 мАч.





Обе модели порадуют безграничным экраном с соотношением сторон 18:9 и будут похожи на представленный прошлой осенью Mate 10. Высокую производительность обеспечит процессор Kirin 970 с нейронным модулем, а за качество снимков будет отвечать 40-мегапиксельная камера с тремя объективами, которая разрабатывается в сотрудничестве Leica.

Официальный анонс смартфонов Huawei P20 и P20 Plus состоится 25 марта.