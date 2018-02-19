Планшет Samsung Galaxy Tab S4 получит процессор Snapdragon 835

Компания Samsung готовит к выпуску высокопроизводительный планшет Galaxy Tab S4. Информация об устройстве была обнаружена в базе данных бенчмарка GFXBench.

Новинка располагает 10,5-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением 2560 x 1600 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Также имеется 12-мегапиксельная тыльная камера и 8-мегапиксельная фронтальная. Тестируемая модель работала под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.





Еще гаджет может получить наушники от AKG, стилус S Pen и подключаемую клавиатуру, которая, скорее всего, будет продаваться отдельно.

Официальный анонс планшета Samsung Galaxy Tab S4 ожидается в рамках выставки MWC 2018. О цене устройства пока ничего неизвестно.