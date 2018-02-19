Samsung столкнулась перепроизводством экранов из-за недостаточно высоких продаж iPhone X

Аналитики нашли еще одно доказательство подтверждающее, что инновационный смартфон iPhone X продается недостаточно хорошо.

По данным японского издания Nikkei, спрос на гаджет оказался ниже прогнозируемого, что привело к перепроизводству OLED-экранов для устройства, поставками которых занимается компания Samsung.

Ожидается, что в текущем квартале спрос на iPhone X сократится вдвое. В связи с чем Samsung уже снизила загрузку производственных мощностей для устройства до 50-60%.





Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо считает, что в первом квартале 2018 года будет продано около 18 миллионов смартфонов iPhone X, а летом данную модель вовсе снимут с производства.

Напомним, что iPhone X является самым дорогим смартфоном Apple. В США за него просят минимум $1000 без учета налогов.