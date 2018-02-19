Найдено общество, где яйцеголовые люди были элитой

Жители доколумбовой Америки искусственно изменяли форму черепа, чтобы подчеркнуть высокий статус человека в обществе. Научная работа об этом опубликована в журнале Current Anthropology, кратко об исследовании рассказывает сайт Science News .



Изображение: M. Velasco / Current Anthropology, 2018

Команда исследователей из Корнельского университета изучила 211 черепов представителей древнего народа коллагуа. Они жили на территории современного Перу до прихода инков — между 1100 и 1450 годами. Среди них встречались черепа, неестественно вытянутые назад и вверх.

Подавляющее большинство вытянутых черепов было обнаружено в богатых могилах, где хоронили представителей высшего сословия. К тому же женщины с такими головами питались более разнообразно, а на их останках осталось значительно меньше следов насилия. Это может указывать на то, что они занимали более привилегированное положение в обществе.

Также ученые обнаружили, что с нарастанием давления инков модифицированных черепов становилось все больше — головы себе «вытягивали» даже простолюдины. Историки предположили, что черепа измененной формы были для коллагуа символом коллективной идентичности, в которой они более остро нуждались в эпоху раздора.