ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Найдено общество, где яйцеголовые люди были элитой

19.02.2018 16:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жители доколумбовой Америки искусственно изменяли форму черепа, чтобы подчеркнуть высокий статус человека в обществе. Научная работа об этом опубликована в журнале Current Anthropology, кратко об исследовании рассказывает сайт Science News.

Найдено общество, где яйцеголовые люди были элитой
Изображение: M. Velasco / Current Anthropology, 2018

Команда исследователей из Корнельского университета изучила 211 черепов представителей древнего народа коллагуа. Они жили на территории современного Перу до прихода инков — между 1100 и 1450 годами. Среди них встречались черепа, неестественно вытянутые назад и вверх.

Подавляющее большинство вытянутых черепов было обнаружено в богатых могилах, где хоронили представителей высшего сословия. К тому же женщины с такими головами питались более разнообразно, а на их останках осталось значительно меньше следов насилия. Это может указывать на то, что они занимали более привилегированное положение в обществе.

Также ученые обнаружили, что с нарастанием давления инков модифицированных черепов становилось все больше — головы себе «вытягивали» даже простолюдины. Историки предположили, что черепа измененной формы были для коллагуа символом коллективной идентичности, в которой они более остро нуждались в эпоху раздора.

 
 
Ссылка на источник 122
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители доколумбовой Америки искусственно изменяли форму черепа, чтобы подчеркнуть высокий статус человека в обществе. Научная работа об этом опубликована...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
6-летняя девочка потребовала у NASA признать Плутон планетой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика