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Найдено общество, где яйцеголовые люди были элитой
19.02.2018 16:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Жители доколумбовой Америки искусственно изменяли форму черепа, чтобы подчеркнуть высокий статус человека в обществе. Научная работа об этом опубликована в журнале Current Anthropology, кратко об исследовании рассказывает сайт
Команда исследователей из Корнельского университета изучила 211 черепов представителей древнего народа коллагуа. Они жили на территории современного Перу до прихода инков — между 1100 и 1450 годами. Среди них встречались черепа, неестественно вытянутые назад и вверх.
Подавляющее большинство вытянутых черепов было обнаружено в богатых могилах, где хоронили представителей высшего сословия. К тому же женщины с такими головами питались более разнообразно, а на их останках осталось значительно меньше следов насилия. Это может указывать на то, что они занимали более привилегированное положение в обществе.
Также ученые обнаружили, что с нарастанием давления инков модифицированных черепов становилось все больше — головы себе «вытягивали» даже простолюдины. Историки предположили, что черепа измененной формы были для коллагуа символом коллективной идентичности, в которой они более остро нуждались в эпоху раздора.
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Жители доколумбовой Америки искусственно изменяли форму черепа, чтобы подчеркнуть высокий статус человека в обществе. Научная работа об этом опубликована...
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