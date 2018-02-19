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Боевик Metal Gear Survive обречен на провал

19.02.2018 17:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Боевик с элементами выживания Metal Gear Survive может стать одним из самых провальных проектов компании Konami. На это указывают отзывы участников открытого бета-тестирования игры, а также данные о предварительных заказах в Японии.

Бета-версия Metal Gear Survive собрала в Steam всего 40% положительных отзывов. Многие сетуют на неудобное управление, однообразность, отсутствие стимулов незаметного уничтожения противников, неуместную систему крафта и высокий ценник на полную версию игры.

Боевик Metal Gear Survive обречен на провал

С продажами по предзаказам все также довольно плохо. В частности, в Японии, где серия Metal Gear пользуется огромной популярностью, было оформлено всего 25 тысяч заявок, тогда как Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и Metal Gear Rising разошлись за первую неделю после старта тиражом в 410 и 308 тысяч копий соответственно.

 
 
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Боевик с элементами выживания Metal Gear Survive может стать одним из самых провальных проектов компании Konami....

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