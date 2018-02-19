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Новая игра создателей Max Payne и Quantum Break выйдет в 2019 году

19.02.2018 17:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новая игра студия Remedy выйдет в 2019 году. Информация об этом содержится в финансовом отчете компании за 2017 год.

Согласно документу, создание игры под кодовым название P7 перешло из стадии препродакшена в полноценную разработку.

Параллельно идет работа над еще одним секретным проектом. Пока игра находится на стадии предварительной подготовки, но разработчики намерены довести ее до предпродакшена уже в этом году.

Новая игра создателей Max Payne и Quantum Break выйдет в 2019 году

Также Remedy по-прежнему занимается созданием однопользовательской кампании для шутера CrossFire 2. Когда она выйдет, неизвестно.

Напомним, ранее студия выпустила научно-фантастический боевик Quantum Break и психологический триллер Alan Wake. Также Remedy помогала в разработке боевика Max Payne 3.

 
 
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Новая игра студия Remedy выйдет в 2019 году. Информация об этом содержится в финансовом отчете компании за...

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